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ذكاء مانشيني يريح الصقور

1/22/2024 9:32:42 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي لم يكن فيه خروج المنتخب السعودي، منتصرا أمام قيرغيزستان، وبلوغه ثمن نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا ضربة حظ أو محض صدفة، بل جاء نتيجة تفوق ميداني بالأرقام، اتجه مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني إلى تكتيك إعلامي أشاد به جل الرياضيون السعوديون، بعدم ترشيحه الأخضر للمنافسة على اللقب، وأكد المحللون والنقاد أن هدف المدرب من تصريحاته هو إبعاد الضغط عن لاعبيه، ليخوضوا مبارياتهم المقبلة بكل أريحية، والتحضير لكل مباراة على حدة.
تصريح ذكي
اعتبر جل الرياضيون السعوديين، تصريحات مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، بعدم ترشيحه الأخضر للمنافسة على اللقب القاري تكتيكا إعلاميا لإبعاد الضغوط عن لاعبيه، وجعل منافسيه يذهبون إلى أن الأخضر غير قادر على المنافسة، ومن ثم السير بخطوات مبرمجة نحو المنافسة، وأكدوا أن تصريحات اللاعبين ستدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم دون النظر للمنافس وبعيدا عن الضغوطات الجماهيرية والإعلامية، وأن ذلك يعد ذكاء من المدرب الإيطالي.
هيمنة مطلقة
فرض الأخضر هيمنته على مجريات مباراته مع قيرغيزستان، ولا تعبّر النتيجة عن سير المباراة، حيث كان الأخضر مرشحًا لزيادة غلته التهديفية، لولا إهدار الفرص السهلة أمام المرمى. واستحوذ الصقور على الكرة في المباراة بنسبة 75 %، بينما اكتفى قيرغيزستان بـ 25 % فقط، وفقا لإحصاءات شبكة ((سوفا سكور)). وسدد لاعبو الأخضر 28 مرة تجاه مرمى المنافس، إلا أن 7 فقط منها بين الخشبات الثلاث، مقابل تسديدة واحدة لقيرغيزستان، خارج إطار المرمى. وأتيحت 4 فرص تهديفية كبرى للمنتخب السعودي في المباراة، كما سدد كرتين في القائم، بينما لم تتح أي فرصة للخصم. ومرر لاعبو الأخضر 623 تمريرة منها 545 صحيحة، بنسبة 87 % ، أما لاعبو قيرغيزستان فاكتفوا بـ 211 تمريرة، منها 137 صحيحة، بنسبة 65 %. وحصل المنتخب السعودي على 8 ركلات ركنية، بينما فشل منافسه في الحصول على أي ركلة ركنية طوال المباراة. وتلقى لاعبو قيرغيزستان 4 بطاقات ملونة، منهما بطاقتان حمراوان، بينما أشهر الحكم بطاقة صفراء واحدة لعناصر السعودية.
-مانشيني سعى لابعاد الضغوط عن الصقور
-الرياضيون يصفون تصريحات الإيطالي بالذكية
-75 % نسبة استخواذ الصقور على الكرة أمام قيرغيزستان
-28 مرة عدد تسديدات الأخضر على مرمى قيرغيزستان
-623 تمريرة خضراء منها 545 تمريرة صحية
-8 ركنيات حصل عليها الأخضر خلال اللقاء

MENAFN22012024000089011017ID1107753879

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