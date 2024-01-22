ذكاء مانشيني يريح الصقور

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي لم يكن فيه خروج المنتخب السعودي، منتصرا أمام قيرغيزستان، وبلوغه ثمن نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا ضربة حظ أو محض صدفة، بل جاء نتيجة تفوق ميداني بالأرقام، اتجه مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني إلى تكتيك إعلامي أشاد به جل الرياضيون السعوديون، بعدم ترشيحه الأخضر للمنافسة على اللقب، وأكد المحللون والنقاد أن هدف المدرب من تصريحاته هو إبعاد الضغط عن لاعبيه، ليخوضوا مبارياتهم المقبلة بكل أريحية، والتحضير لكل مباراة على حدة.
تصريح ذكي
اعتبر جل الرياضيون السعوديين، تصريحات مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، بعدم ترشيحه الأخضر للمنافسة على اللقب القاري تكتيكا إعلاميا لإبعاد الضغوط عن لاعبيه، وجعل منافسيه يذهبون إلى أن الأخضر غير قادر على المنافسة، ومن ثم السير بخطوات مبرمجة نحو المنافسة، وأكدوا أن تصريحات اللاعبين ستدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم دون النظر للمنافس وبعيدا عن الضغوطات الجماهيرية والإعلامية، وأن ذلك يعد ذكاء من المدرب الإيطالي.
هيمنة مطلقة
فرض الأخضر هيمنته على مجريات مباراته مع قيرغيزستان، ولا تعبّر النتيجة عن سير المباراة، حيث كان الأخضر مرشحًا لزيادة غلته التهديفية، لولا إهدار الفرص السهلة أمام المرمى. واستحوذ الصقور على الكرة في المباراة بنسبة 75 %، بينما اكتفى قيرغيزستان بـ 25 % فقط، وفقا لإحصاءات شبكة ((سوفا سكور)). وسدد لاعبو الأخضر 28 مرة تجاه مرمى المنافس، إلا أن 7 فقط منها بين الخشبات الثلاث، مقابل تسديدة واحدة لقيرغيزستان، خارج إطار المرمى. وأتيحت 4 فرص تهديفية كبرى للمنتخب السعودي في المباراة، كما سدد كرتين في القائم، بينما لم تتح أي فرصة للخصم. ومرر لاعبو الأخضر 623 تمريرة منها 545 صحيحة، بنسبة 87 % ، أما لاعبو قيرغيزستان فاكتفوا بـ 211 تمريرة، منها 137 صحيحة، بنسبة 65 %. وحصل المنتخب السعودي على 8 ركلات ركنية، بينما فشل منافسه في الحصول على أي ركلة ركنية طوال المباراة. وتلقى لاعبو قيرغيزستان 4 بطاقات ملونة، منهما بطاقتان حمراوان، بينما أشهر الحكم بطاقة صفراء واحدة لعناصر السعودية.
-مانشيني سعى لابعاد الضغوط عن الصقور
-الرياضيون يصفون تصريحات الإيطالي بالذكية
-75 % نسبة استخواذ الصقور على الكرة أمام قيرغيزستان
-28 مرة عدد تسديدات الأخضر على مرمى قيرغيزستان
-623 تمريرة خضراء منها 545 تمريرة صحية
-8 ركنيات حصل عليها الأخضر خلال اللقاء
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