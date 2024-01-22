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تغيير موعد إقامة بطولة كأس السوبر السعودي

1/22/2024 9:32:42 PM
(MENAFN- Al Watan) قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغيير موعد إقامة بطولة كأس السوبر السعودي والتي كانت مقررة خلال الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس المقبلين.
وجاء قرار لجنة المسابقات على ضوء التغييرات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواعيد مباريات الذهاب والإياب لدور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، والتي على إثرها تم تعديل موعد عدد من مباريات دوري روشن للمحترفين بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الرابطة.
وتعمل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي مع الأطراف ذات العلاقة على تحديد موعد جديد يتناسب مع الأوقات المتاحة طبقًا لمتغيرات الروزنامة القارية على أن يتم إعلانه فور اعتماده.

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