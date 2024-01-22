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تجدد الحراك الدولي لأزمة لبنان الرئاسية

1/22/2024 9:32:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الضغط لإتمام الاستحقاق الرئاسي، حيث تحركت جهات دبلوماسية متعددة على الخط اللبناني، في موازاة التحضير لعقد اجتماع خماسي، يتم خلاله البحث في تحديد مواصفات الرئيس بدون تسميته، وإبلاغ اللبنانيين بهذه المواصفات، وفق تأكيد مصادر سياسية إخبارية.
وقد أقفل الأسبوع الفائت في لبنان على معلومات مفادها أن اللجنة الخماسية، العربية والدولية، تعمل على إنقاذ الاستحقاق الرئاسي، الذي حل في 31 أكتوبر 2022، ولم يُنجز حتى الآن، وذلك من خلال اجتماع ستعقده قريبًا، بهدف توحيد الموقف حيال مواصفات الرئيس الجديد.
وذكرت أحد المواقع الإخبارية بأن السفير الفرنسي في لبنان، هيرفيه ماغرو، بصدد التحضير لاجتماع قريب لسفراء ((الخماسية)) في بيروت، تمهيدًا لاجتماع مندوبيها على مستوى أعلى، وذلك قبل عودة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت.
وتقول مصادر: إن ما يجري حاليًا هو إنجاز التطابق في وجهات النظر بين الدول الخمس حول مواصفات الرئيس، والتي سيتم تحديدها بشكل واضح بدون تسمية.

MENAFN22012024000089011017ID1107753877

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