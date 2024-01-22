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طالبان تشترط زواج العاملات للاحتفاظ بالوظيفة

1/22/2024 9:32:42 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر تقرير للأمم المتحدة أن حركة طالبان تفرض قيودا على النساء الأفغانيات العازبات وغير المصحوبات بذويهن، حيث تقيد حصول المرأة الأفغانية على العمل والسفر والرعاية الصحية إذا كانت غير متزوجة أو ليس لديها ولي أمر ذكر. وفي إحدى الحوادث، نصح مسؤولون من الوزارة امرأة بالزواج إذا أرادت الاحتفاظ بوظيفتها في منشأة للرعاية الصحية، قائلين إنه من غير المناسب أن تعمل امرأة غير متزوجة.
قمع العازبات
وفي أحدث تقرير ربع سنوي لها، يغطي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن حركة طالبان تقمع النساء الأفغانيات العازبات أو اللاتي ليس لديهن ولي أمر أو محرم يرافقهن.
ولا توجد قوانين رسمية بشأن ولاية الرجل في أفغانستان، لكن حركة طالبان قالت إن المرأة لا يمكنها التنقل أو السفر لمسافة معينة دون رجل قريب لها بالدم أو الزواج. وقد تم اعتقال ثلاث عاملات في مجال الرعاية الصحية أكتوبر الماضي، لأنهن كن في طريقهن للعمل دون محرم. وقال التقرير إنه تم إطلاق سراحهن بعد أن وقعت عائلاتهن على ضمان كتابي بعدم تكرار هذا الفعل.
وفي مقاطعة باكتيا، منعت وزارة الأمر والمعروف النساء دون محرم من الوصول إلى المرافق الصحية منذ ديسمبر، وتزور المرافق الصحية في المحافظة، للتأكد من الالتزام بذلك.
إجراءات قاسية
ومنعت حركة طالبان النساء من معظم مجالات الحياة العامة، ومنعت الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس كجزء من الإجراءات القاسية التي فرضتها بعد توليها السلطة في 2021، على الرغم من وعودها في البداية بحكم أكثر اعتدالا. كما أغلقوا صالونات التجميل، وبدأوا في فرض قواعد اللباس.
وفي ديسمبر بمقاطعة قندهار، زار مسؤولو الوزارة محطة للحافلات، للتأكد من أن النساء لا يسافرن لمسافات طويلة دون محرم، وأصدروا تعليمات لسائقي الحافلات بعدم السماح للنساء بالركوب دون محرم، حسبما ذكرت الأمم المتحدة.
كما تم القبض على نساء، لشرائهن وسائل منع الحمل، وهو ما لم تحظره حركة طالبان رسميًا.

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