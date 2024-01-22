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حزمة دفاعية جديدة من بولندا لأوكرانيا

1/22/2024 9:32:42 PM
(MENAFN- Al Watan) رغم مخاوف كييف من سقوط الدعم الأمريكي فإن الدول الأوروبية استمرت في إظهار الدعم لها، حيث تعهد رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، بمواصلة دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي المستمر منذ عامين تقريبًا، وحل الخلافات بين وارسو وكييف بشأن شحنات الحبوب والنقل بالشاحنات التي أدت إلى توتر العلاقات بين الجارتين.
والتقى تاسك، الذي عاد إلى السلطة الشهر الماضي ويحرص على إظهار أن التغيير في الحكومة لن يغير سياسته تجاه أوكرانيا، مع نظيره الأوكراني، دينيس شميهال.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف ستحصل على ((حزمة دفاعية)) جديدة من بولندا، حيث سعى حلفاء أوكرانيا في الآونة الأخيرة إلى طمأنتها بأنهم ملتزمون بالدفاع عنها على المدى الطويل
حجم المشتريات
وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي دون الخوض في تفاصيل: ((هناك شكل جديد من تفاعلنا لزيادة حجم مشتريات الأسلحة.. قرض بولندي لأوكرانيا)).
وتأتي زيارة توسك بعد يوم من إعلان مسؤولين عينتهم موسكو في شرق أوكرانيا أن القصف الأوكراني أدى إلى مقتل 27 شخصًا على مشارف مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا، ووصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الحادث بأنه ((عمل إرهابي وحشي))، وأعلنت السلطات المحلية المدعومة من روسيا يوم حداد، لكن الجيش الأوكراني نفى أن يكون له أي علاقة بالهجوم، ولم يتسن على الفور التحقق من مزاعم أي من الجانبين.
تطورات الحرب
وفي تطورات أخرى متعلقة بالحرب، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها اعترضت جميع طائرات شاهد الثماني بدون طيار، التي أطلقتها روسيا خلال الليل فوق المناطق الجنوبية والوسطى من أوكرانيا.
وأدى الحطام الناتج عن ثلاث طائرات بدون طيار أسقطت فوق منطقة دنيبروبتروفسك الوسطى إلى اندلاع حريق في شركة مجهولة، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وفي مكان آخر، زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خاركيف في اليوم الثالث من جولته في البلاد، وكانت ثاني أكبر مدينة من بين أهداف الهجوم الصاروخي الروسي الذي وقع في 16 يناير، وأدى إلى إصابة 17 مدنيًا. وزار غراندي الأطفال في المدرسة التي تم نقلها إلى نظام مترو الأنفاق في المدينة، وفي الوقت نفسه، قالت منصة الخدمات المصرفية الرقمية الأوكرانية الكبرى (Monobank) إنها تعرضت لهجوم واسع النطاق لرفض الخدمة من قبل قراصنة مجهولين، وقال البنك إنه تم صد الهجوم بنجاح دون أي عواقب كبيرة.
المصالح الأمريكية
ومن جهه أخرى أفاد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرجي ناريشكين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحركت لتشكيل إدارة استعمارية في أوكرانيا تعمل لصالحها، وطالبت كييف بعزل الشخصيات القيادية المناهضة لواشنطن، وستتكون من الشخصيات الأوكرانية الذين تدربوا في الغرب وأقسموا الولاء للمصالح الأمريكية.
وأضاف أن ((عشرات المسؤولين رفيعي المستوى من فريق زيلينسكي على قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم بالنسبة لواشنطن في الحكومة الأوكرانية)).
وأشار إلى أن ((الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يدرك أن الأدلة المتاحة للولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إنهائه كرئيس لنظام كييف)). وفي وقت سابق، أفاد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين،، بأن الغرب يدرك فشل العمليات العسكرية الأوكرانية، لكنه مصر على استخدام أوكرانيا لإيذاء روسيا. وقال ناريشكين للصحفيين في مينسك: ((السياسيون وقادة الدول الغربية يدركون فشل ما يسمى بهجوم الصيف والخريف ((الهجوم المضاد))، الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية ضد القوات

بولندا وأوكرانيا
تعد بولندا واحدة من أقوى حلفاء أوكرانيا.
قدمت بولندا الأسلحة والمساعدات الإنسانية، وفتحت حدودها أمام اللاجئين الأوكرانيين.
العلاقات توترت العام الماضي بعد أن أثارت المنافسة الاقتصادية من منتجي المواد الغذائية وسائقي الشاحنات الأوكرانيين غضب البولنديين.
أغلق المزارعون وسائقو الشاحنات البولنديون المعابر الحدودية، مما تسبب في حدوث عمليات دعم وتهديد تدفق بعض المساعدات إلى أوكرانيا.
اشتكى المزارعون البولنديون من أن واردات الأغذية الأوكرانية تسببت في انخفاض الأسعار، مما أضر بدخولهم.
قال سائقو الشاحنات إنهم يتعرضون لتخفيضات بسبب نظرائهم الأوكرانيين.
حظرت بولندا وبعض الدول الأوروبية الأخرى واردات الحبوب الأوكرانية بسبب النزاع التجاري.
أنهى المزارعون والشاحنات في بولندا الاحتجاجات في الوقت الحالي، لكن بولندا تبحث عن طرق لمعالجة مخاوفهم.
قال الرئيس البولندي إن وارسو تريد مساعدة أوكرانيا اقتصاديًا، ولكن ليس على حساب الشركات البولندية.
اقترح أن كييف بحاجة إلى تنظيم صناعة النقل بالشاحنات بشكل أفضل.

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