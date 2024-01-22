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الوباء الكبدي يضرب نازحي غزة

1/22/2024 9:32:42 PM
(MENAFN- Al Watan) رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة بشأن محنة الرهائن الإسرائيليين، بما في ذلك احتجاج غاضب داخل اجتماع لجنة برلمانية- إقامة دولة فلسطينية، ووصف خططًا للسيطرة العسكرية المفتوحة على غزة.
فيما حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا)) من استمرار تفشي الأمراض المعدية في أوساط النازحين في مراكز الإيواء التابعة لها في قطاع غزة، والتي نزح إليها نحو 1.9 مليون فلسطيني، للاحتماء من القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم 108 على التوالي.
وقدرت وزارة الصحة الفلسطينية في حصيلة أولية لها إصابة نحو 8 آلاف نازحٍ ونازحة بالوباء الكبدي الفيروسي داخل مراكز الإيواء، بسبب حالة الاكتظاظ الشديدة التي تتركز وسط وجنوب القطاع، في ظروف صحية ومعيشية صعبة ومعقدة للغاية.
الحرب الخامسة
وبدأت الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس ـ وهي الحرب الخامسة والأكثر دموية على الإطلاق ـ وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 25295 فلسطينيا في غزة وإصابة أكثر من 60 ألفا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، وأفاد مسعفون عن وقوع قتال عنيف في مدينة خان يونس بجنوب البلاد، قائلين إنه تم نقل عشرات القتلى والجرحى إلى مستشفى ناصر المكتظ بالفعل بالمدينة. وشوهدت العائلات وهي تفر جنوبا إلى مناطق مكتظة بالفعل بمئات الآلاف من النازحين.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل نحو 9000 ناشط، دون تقديم أدلة، ويلقي باللوم في ارتفاع عدد القتلى المدنيين.
وقد فر حوالي 85 % من سكان غزة من منازلهم بحثاً عن مأوى بعيد المنال في الجنوب، بينما تواصل إسرائيل قصف جميع أجزاء القطاع المحاصر. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن واحدا من بين كل أربعة أشخاص في غزة يعاني من الجوع بسبب القتال والقيود الإسرائيلية التي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية.
وأثارت الحرب أيضًا التوترات في جميع أنحاء المنطقة، حيث قامت الجماعات المدعومة من إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن بمهاجمة أهداف إسرائيلية وأمريكية.
الضغط المتزايد
وتعهد نتنياهو بمواصلة الهجوم حتى تحقيق ((النصر الكامل)) على حماس وإعادة جميع الرهائن المتبقين بعد إطلاق سراح ما يقرب من نصفهم في اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر.
ويعتقد أن حماس تحتجز الرهائن في أنفاق عميقة تحت الأرض وتستخدمهم كدروع لكبار قادتها. ولم تنجح إسرائيل في إنقاذ سوى رهينة واحدة، بينما تقول حماس إن العديد منهم قتلوا في غارات جوية إسرائيلية أو خلال عمليات الإنقاذ الفاشلة. ولم يتسن التأكد من هذه الادعاءات بشكل مستقل.
واقتحم العشرات من أفراد عائلات الرهائن اجتماعاً للجنة في البرلمان الإسرائيلي، وهم يصرخون: ((لن تجلسوا هنا بينما هم يموتون هناك!)).
وأقام أقارب الرهائن، بالإضافة إلى متظاهرين آخرين، مخيمًا خارج مقر إقامة نتنياهو في القدس وتعهدوا بالبقاء حتى يتم التوصل إلى اتفاق لإعادة بقية الأسرى إلى وطنهم. ودعت احتجاجات أخرى إلى إجراء انتخابات جديدة.
وقالت حماس إنها لن تطلق سراح المزيد من الأسرى إلا مقابل إنهاء الحرب وإطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين. واستبعد نتنياهو التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.
دولة فلسطينية
ويضع النزاع حول مستقبل غزة – مع احتدام الحرب دون أن تلوح لها نهاية في الأفق – إسرائيل في مواجهة حليفتها الكبرى، الولايات المتحدة، فضلاً عن جزء كبير من المجتمع الدولي، ويشكل عقبة رئيسية أمام أي خطط للحكم أو إعادة إعمار غزة بعد الحرب. القطاع الساحلي الفقير الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني.
وفي اجتماع بشأن الحرب قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن إقامة دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام وأعربوا عن قلقهم إزاء رفض نتنياهو للفكرة.
الشهداء الفلسطينيون في العدوان الإسرائيلي لليوم 108 على التوالي:
ارتفع العدد إلى 25295 شهيدًا، والجرحى إلى 63000 معظم من النساء والأطفال.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 190 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 340 خلال يوم
العديد من الشهداء والجرحى لا زالوا تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة
يرتكب الاحتلال الإسرائيلي خاصة في مدينة خان يونس، مجازر بحق الأهالي، ويستهدف كافة مستشفياتها
اضطر أطباء مستشفى ناصر الطبي لدفن الشهداء في باحات المستشفى لكثافة القصف الإسرائيلي

الأمراض بين النازحين:
- 400 ألف مصابون بأمراض معدية
- 8000 حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي
- 180 ألف مصاب بالتهاب الجهاز التنفسي
-؟35 ألف مصاب بعدوى القمل 250 ألف مصاب بمرض النكاف

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