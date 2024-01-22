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مصر تنفي المزاعم الإسرائيلية حول وجود عمليات تهريب للأسلحة إلى غزة

1/22/2024 9:32:42 PM
(MENAFN- Al Watan) رفضت مصر المزاعم والادعاءات الإسرائيلية الباطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها عبر الحدود من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالرئاسة المصرية ضياء رشوان في بيان له اليوم أن أي شاحنات تحمل المساعدات لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح وتدخل قطاع غزة من هذا المعبر تمر من خلال معبر كرم أبو سالم التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بتفتيشها قبل أن تدخل إلى القطاع.
وأكد أن هذه الادعاءات والأكاذيب هي استمرار لسياسة الهروب للأمام التي تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب إخفاقاتها المتوالية في تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على غزة، مبيناً أنها تبحث عن مسؤول خارجها لهذه الإخفاقات، كما فعلت من قبل باتهام مصر في محكمة العدل الدولية بأنها تمنع وتعوق دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، رغم أن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها.

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