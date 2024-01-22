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سلاسل التوريد الغذائية الحلال بمنتدى مكة

1/22/2024 9:32:41 PM
(MENAFN- Al Watan) يناقش عدد من المختصين والخبراء في مجالات الابتكار والتسويق والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحديثة ومتخصصين شرعيين خلال جلسات اليومين الثاني والثالث من فعاليات ((منتدى مكة للحلال))، الذي سيقام بمركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات؛ التابع للغرفة التجارية بمكة المكرمة برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، خلال الفترة 23 - 25 يناير.
وستدور الجلسات الحوارية في اليوم الثاني عن التحولات الديموغرافية والسلوكية للعملاء، ودور التكنولوجيا والابتكار وآليات استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. وستحمل الجلسة الأولى عنوان ((الإبداع في استهداف شرائح جديدة من العملاء)) وتتناول الخدمات التكميلية مثل التمويل والتأمين والخدمات اللوجيستية.
أما الجلسة الثانية، فتتمحور حول ((المنظومة الوطنية للحلال: الواقع والرؤية المستقبلية))، وستعرض رؤية وتطوير صناعة الحلال في المملكة وتعزيز الابتكار فيه. فيما تناقش الجلسة الثالثة ((أحكام الشريعة والرأي الشرعي في الصناعات الحلال الحديثة))، عبر طرح مفهوم الصناعات الحديثة ومجالاتها المختلفة، وتستعرض الجلسة الأحكام الشرعية التي تستوعب التطورات المصاحبة للصناعات الحلال، وأبرز التحديات والمسائل المعاصرة التي تواجه الصناعات الحلال الحديثة.
وتتضمن جلسات اليوم الثالث والأخير (الخميس 25 يناير) مناقشة عن صناعة الأغذية الحلال، بعنوان ((الابتكار في مواكبة متطلبات السوق واتجاهات الاستدامة))، وتسلط الجلسة الضوء على الفرص الجديدة، وسبل تعزيز الاستدامة في سلاسل التوريد الغذائية الحلال.
أما الجلسة الأخيرة في ((منتدى مكة للحلال)) فستتناول أهمية التحول الرقمي في صناعة الحلال، فضلا عن تشجيع الابتكار والإبداع في استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في تطبيقات صناعة الحلال. تحت عنوان ((الإبداع والابتكار في تطبيقات التحول الرقمي لصناعة الحلال)).

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