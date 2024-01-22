سلاسل التوريد الغذائية الحلال بمنتدى مكة

(MENAFN
- Al Watan) يناقش عدد من المختصين والخبراء في مجالات الابتكار والتسويق والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحديثة ومتخصصين شرعيين خلال جلسات اليومين الثاني والثالث من فعاليات ((منتدى مكة للحلال))، الذي سيقام بمركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات؛ التابع للغرفة التجارية بمكة المكرمة برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، خلال الفترة 23 - 25 يناير.
وستدور الجلسات الحوارية في اليوم الثاني عن التحولات الديموغرافية والسلوكية للعملاء، ودور التكنولوجيا والابتكار وآليات استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. وستحمل الجلسة الأولى عنوان ((الإبداع في استهداف شرائح جديدة من العملاء)) وتتناول الخدمات التكميلية مثل التمويل والتأمين والخدمات اللوجيستية.
أما الجلسة الثانية، فتتمحور حول ((المنظومة الوطنية للحلال: الواقع والرؤية المستقبلية))، وستعرض رؤية وتطوير صناعة الحلال في المملكة وتعزيز الابتكار فيه. فيما تناقش الجلسة الثالثة ((أحكام الشريعة والرأي الشرعي في الصناعات الحلال الحديثة))، عبر طرح مفهوم الصناعات الحديثة ومجالاتها المختلفة، وتستعرض الجلسة الأحكام الشرعية التي تستوعب التطورات المصاحبة للصناعات الحلال، وأبرز التحديات والمسائل المعاصرة التي تواجه الصناعات الحلال الحديثة.
وتتضمن جلسات اليوم الثالث والأخير (الخميس 25 يناير) مناقشة عن صناعة الأغذية الحلال، بعنوان ((الابتكار في مواكبة متطلبات السوق واتجاهات الاستدامة))، وتسلط الجلسة الضوء على الفرص الجديدة، وسبل تعزيز الاستدامة في سلاسل التوريد الغذائية الحلال.
أما الجلسة الأخيرة في ((منتدى مكة للحلال)) فستتناول أهمية التحول الرقمي في صناعة الحلال، فضلا عن تشجيع الابتكار والإبداع في استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في تطبيقات صناعة الحلال. تحت عنوان ((الإبداع والابتكار في تطبيقات التحول الرقمي لصناعة الحلال)).
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