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%0.6 زيادة بصادرات النفط

1/22/2024 9:32:41 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام في نوفمبر إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، مسجلة ثالث زيادة على التوالي.
وسجلت صادرات النفط الخام من السعودية نموا بـ0.6% إلى 6.336 ملايين برميل يوميا من 6.297 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وانخفض الإنتاج 1.4%، ليصل إلى 8.818 ملايين برميل يوميا.
وفي نوفمبر، اتفق منتجو النفط في تحالف ((أوبك +)) على خفض الإنتاج بشكل طوعي بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في أوائل 2024 بقيادة السعودية المستمرة في خفضها الطوعي.
وتشير بيانات نوفمبر إلى انخفاض في معدل تكرير النفط الخام في المصافي المحلية بمقدار 0.027 مليون برميل يوميا، ليصل إلى 2.089 مليون برميل يوميا. كما انخفض حرق النفط الخام بمقدار 30 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 501 ألف برميل يوميا.

MENAFN22012024000089011017ID1107753871

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