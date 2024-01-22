%0.6 زيادة بصادرات النفط

(MENAFN
- Al Watan) ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام في نوفمبر إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، مسجلة ثالث زيادة على التوالي.
وسجلت صادرات النفط الخام من السعودية نموا بـ0.6% إلى 6.336 ملايين برميل يوميا من 6.297 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وانخفض الإنتاج 1.4%، ليصل إلى 8.818 ملايين برميل يوميا.
وفي نوفمبر، اتفق منتجو النفط في تحالف ((أوبك +)) على خفض الإنتاج بشكل طوعي بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في أوائل 2024 بقيادة السعودية المستمرة في خفضها الطوعي.
وتشير بيانات نوفمبر إلى انخفاض في معدل تكرير النفط الخام في المصافي المحلية بمقدار 0.027 مليون برميل يوميا، ليصل إلى 2.089 مليون برميل يوميا. كما انخفض حرق النفط الخام بمقدار 30 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 501 ألف برميل يوميا.
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