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750 مليارا مساهمة السياحة بالاقتصاد

1/22/2024 9:32:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن تطوير القطاع السياحي يهدف للمساهمة في تحقيق 750 مليار ريال للاقتصاد الوطني.
وأوضح الخطيب خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان ((قيادة التحول في صناعة العقار)) ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار أن توسع المملكة في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع السياحي، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة، مؤكدا أنّ المملكة تطمح من خلال المشروعات الكبرى للوصول إلى 150 مليون زائر في حلول عام 2030.
وبّين وزير السياحة أن الجودة في المشروعات القادمة والمتعلقة بمرافق الضيافة عالية جدًا، سواءً في الفنادق أو المنتجعات؛ مشيرًا إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات متعددة لدخول فنادق كبرى، حيث إنه ستتوفر في المملكة أرقى المرافق في الضيافة.
وأبان أنّه تم إغلاق جميع المرافق التي لا تمتلك التراخيص وذات الخدمات الضعيفة، شملت أكثر من 250 فندقا في مكة المكرمة خلال عام 2023، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت في قطاع السياحة، تؤكد نجاح الاستراتيجيات والخطط التي وضعت، لافتا إلى أنه في عام 2023 ارتفعت مساهمة قطاع السياحة إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، و7% من إجمالي الناتج النفطي، فضلًا عن إيجاد عديد من الوظائف.

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