750 مليارا مساهمة السياحة بالاقتصاد

(MENAFN
- Al Watan) أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن تطوير القطاع السياحي يهدف للمساهمة في تحقيق 750 مليار ريال للاقتصاد الوطني.
وأوضح الخطيب خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان ((قيادة التحول في صناعة العقار)) ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار أن توسع المملكة في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع السياحي، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة، مؤكدا أنّ المملكة تطمح من خلال المشروعات الكبرى للوصول إلى 150 مليون زائر في حلول عام 2030.
وبّين وزير السياحة أن الجودة في المشروعات القادمة والمتعلقة بمرافق الضيافة عالية جدًا، سواءً في الفنادق أو المنتجعات؛ مشيرًا إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات متعددة لدخول فنادق كبرى، حيث إنه ستتوفر في المملكة أرقى المرافق في الضيافة.
وأبان أنّه تم إغلاق جميع المرافق التي لا تمتلك التراخيص وذات الخدمات الضعيفة، شملت أكثر من 250 فندقا في مكة المكرمة خلال عام 2023، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت في قطاع السياحة، تؤكد نجاح الاستراتيجيات والخطط التي وضعت، لافتا إلى أنه في عام 2023 ارتفعت مساهمة قطاع السياحة إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، و7% من إجمالي الناتج النفطي، فضلًا عن إيجاد عديد من الوظائف.
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