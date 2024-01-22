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شاهدت معلمتها بالحلم فقدمت شكوى ضدها

1/22/2024 9:32:41 PM
(MENAFN- Al Watan) قاد حلم فتاة بمعلمة أثناء المنام إلى رفع شكوى ضد الأخيرة في إحدى مدارس الجنوب التعليمية، إذ تفاجأت المعلمة بحضور لجنة للتحقيق معها بشأن الحادثة، حيث تم استيضاح الأمر، وإنهاء الموقف بينهما، وتسجيل الحادثة ضد الحلم المجهول، وسط موقف طريف مرت بها المدرسة، في حادثة حقيقية على أرض الواقع، بعيدة عن الخيال.
مجرد حلم
علمت ((الوطن))، أن لجنة تعليمية باشرت فتح تحقيق مع معلمة، بعد ادعاءات طالبة، أنها شاهدت معلمتها بالحلم أثناء المنام، تقوم بضربها، الأمر الذي قامت معه بإخبار أسرتها، ورفع شكوى في منصة تواصل، مما استدعى تدخل الجهة التعليمية، وحضور اللجنة إلى المدرسة لتبيان الحقيقة، لينتهي بهم الأمر، أنه مجرد حلم ليس له مكان على أرض الواقع، وتم حفظ وإغلاق الشكوى بشكل نهائي في نهاية المطاف.
هدر للوقت
كشف مصدر ((للوطن))، أن كثيراً من الشكاوى تشكل هدراً للوقت لمنسوبي التعليم، حيث تأخذ وقتاً طويلاً للتعامل معها، ويجب إغلاقها، مشيراً إلى أن معظم الشكاوى التي تصلهم بسيطة جداً، إلا أنه يتم تصعيدها بشكل مبالغ من قبل أولياء الأمور، مقترحاً تشكيل مجالس استشارية تهتم بقضايا الشكاوى، وحلها ودياً إذا تطلب الأمر كذلك، إلى جانب أنه يجب مراعاة وتقدير أدوار المعلمين والمعلمات ومكانتهم الكبيرة، والتواصل معهم إيجابياً، بهدف تعزيز لغة التواصل بديلاً عن التهديد والوعيد.
5 عوامل
تتسبب 5 عوامل في فزع وخوف الطلاب والطالبات، وتتمثل في: رفع الصوت أثناء الشرح، ومحاولة إخافتهم، وفرض أسلوب التشديد، ومنع الطلاب من مزاولة أنشطتهم، والطرد من الفصول أثناء اليوم الدراسي، وتحويلهم إلى الوكلاء والمرشدين، ما ينتج عنها معايشة الطلاب والطالبات للأحداث اليومية لهم واستذكارها، وربما مشاهدتها في الأحلام.
مستويان للأحلام
يتم الحلم عادة على أحد مستويين: الأول وهو استدعاء بعض الأحداث التي مرت بنا خلال اليوم أو الأشياء التي تشغل بالنا قبل النوم مباشرة.
الثاني: فإنه أعمق ويتضمن الأفكار والرغبات والصراعات الكامنة في العقل الباطن من قبل.
والأشياء التي تظهر في أحلامنا عادة هي تعبير عن رغبات مكبوتة لا نستطيع إظهارها للآخرين في الواقع، أو بعض التطلعات والأمنيات التي ليس بمقدورنا الوصول إليها عملياً، وتكون الفرصة متاحة أثناء النوم للتنفيس عن هذه الأشياء وهي من محتويات العقل الباطن بما يحقق لنا الإشباع الذي نعجز عنه في الواقع أثناء اليقظة، وهذا ينطبق على أحلام النوم، أما أحلام الحياة بمفهومها الذي يعني التطلعات والأمنيات التي نسعى إلى تحقيقها في المستقبل فإنها تتم على مستوى التفكير والوعي بمشاركة العاطفة والوجدان.
وليست الأحلام ظاهرة مرضية على الإطلاق، بل على العكس من ذلك فإنها -من وجهة النظر النفسية- تعبير عن حالة الصحة النفسية المتوازنة، فالكوابيس هي إحدى الشكاوى الرئيسية لمرضى القلق حيث تحول نومهم إلى معاناة أليمة لأنها دائماً تدور حول أحداث مخيفة تسبب الإزعاج.
وفي مرضى الاكتئاب أيضاً تحدث الكوابيس بصفة متكررة أثناء النوم ويكون محتواها في كل الأحوال أحداث تبعث على الاكتئاب فيصحو المريض من نومه ويستقبل يومه وهو في أسوأ حالاته النفسية. أما مرضى الفصام فتظهر في أحلامهم الأشباح والأصوات المخيفة التي تطاردهم أيضاً في حالة اليقظة، وذلك وفقا لموقع altibbi الطبي المتخصص.

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