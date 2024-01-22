مصر تُضاعف صادراتها من الغاز الطبيعى فى نوفمبر الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) ضاعفت مصر صادرات منه الغاز الطبيعى المُسال إلى 206 ملايين متر مكعب خلال نوفمبر الماضى مقابل 101 مليون متر فى أكتوبر، لكنها مازالت أقل بكثير من مستويات 897 مليون متر مكعب متوسط أول 11 شهراً من 2022.

جاء ذلك رغم ارتفاع واردات الغاز عبر الأنابيب إلى 603 ملايين متر مكعب خلال نوفمبر وهو مستوى قريب لمستويات ما قبل اندلاع الحرب فى فلسطين، ووقف إسرائيل لصادرات الغاز لمصر من حقل تمار القريب من قطاع غزة.

وشهدت مصر أزمة طاقة نتيجة تراجع إنتاج الغاز بالتزامن مع زيادة استهلاك محطات الطاقة الكهربائية له نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال صيف العام الماضى.

موضوعات“الري”: تنسيق مع“الكهرباء” لإمرار التصرفات المائية من محطة السد العالي “بى بى” البريطانية مهتمة بالتوسع فى مصر وضخ استثمارات جديدة أوروبا تنتقل إلى عالم جديد بعد أزمة الطاقة

ودفعها ذلك لوقف الصادرات بداية من أبريل الماضى، لتسجل خلال أول 11 شهراً من العام نحو 4.1 مليار متر مكعب مقارنة بنحو 9.9 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

فيما تراجعت الصادرات عبر الأنابيب خلال أول 11 شهراً من العام الحالى إلى 386.7 مليون متر مكعب مقابل 671 مليون متر مكعب فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال أول 11 شهراً من العام الماضى إلى 54.73 مليار متر مكعب مقابل 61.5 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من 2022.

يأتى التراجع لانخفاض إنتاج حقل ظُهر أكبر حقول الغاز فى مصر 11%، إلى 2.4 مليار قدم مكعبة خلال العام المالى الماضى، ويمثل الحقل نحو 38% من الإنتاج المصرى.

وخلال أول 11 شهراً من العام الحالى استوردت مصر نحو 7.7 مليار متر مكعب عبر خطوط الأنابيب مقابل 5.5 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وارتفع استهلاك الغاز بشكل طفيف إلى 56.9 مليار متر مكعب خلال أول 11 شهراً من العام مقابل 56.1 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من 2022، واستحوذ توليد الكهرباء على 32.4 مليار متر مكعب مقابل 32.1 مليار متر مكعب فى 2022.