البنك الدولى يدرس برنامجا جديدا مع مصر لملكية الشركات الحكومية

MENAFN - Al-Borsa News) يدرس البنك الدولى برنامجا جديدا مع مصر لملكية الشركات الحكومية لم يُفصح عن تفاصيله بعد ولا عن قيمة التمويل، لكنه سيكون البرنامج العاشر ضمن البرامج تحت الدراسة.

فيما سيكون هو الثانى المعنى بالشركات الحكومية إذ يدرس برنامج إصلاح الشركات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة، بقيمة 250 مليون دولار

يأتى ذلك بالتزامن مع سعى مصر لاستئناف برنامجها مع صندوق النقد الدولى وزيادة حجمه البالغ 3 مليارات دولار.

موضوعاتلماذا تجاوز الدولار حاجز الـ60 جنيها فى السوق السوداء؟ البورصة تشهد أكبر حجم تداولات في تاريخها وترتفع 1.2% “التموين” توقف التداول على القمح بـ”البورصة السلعية”

وتتوقع المؤسسات البحثية أن يؤدى استئناف صندوق النقد للبرنامج لتحرير التمويلات الانمائية والتى كانت من المقرر أن تصل إلى 14 مليار دولار تشمل تمويلات من الخليج ومبيعات أصول.

وتتفاوض مصر مع البنك الدولى على 8 برامج أخرى بينها برنامج خاص بمرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والآخر خاص بنظام العدالة فى مصر.

وتبلغ قيمة المبالغ المقترحة لتمويل 7 مشروعات مُفصح عن قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، بحسب الموقع الإلكترونى للبنك.

ووفق البيانات فإن البنك يدرس تمويلًا بقيمة 300 مليون دولار العام المالى الحالى، لصالح برنامج تحفيز اقتصاد تنافسى ومرن وأخضر.

ويدرس البنك تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لتمويل سياسات الحوكمة من أجل نمو أفضل، ومثلها لبرنامج الزراعة المرنة للتغيرات المناخية، ويدرس توجيه 200 مليون دولار لصالح برنامج خفض الكربون فى قطاع الكهرباء.

ولدعم قطاع التعليم يدرس البنك توفير تمويلات بقيمة 400 مليون دولار بواقع 200 مليون دولار لصالح برنامج إصلاح التعليم، و200 مليون دولار لصالح برنامج التعليم العالى من أجل التحول الاقتصادى.

وأخيرًا يدرس البنك ضمانة بقيمة 100 مليون دولار لصالح تطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية وخفض الإنبعاثات الكربونية فى قطاع النقل والسكك الحديد.