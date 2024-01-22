صناعة الدواء ترفع مذكرة لـ الوزراء للإفراج عن خامات محتجزة بـ 150 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر لـ“البورصة” إن غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، خاطبت مجلس الوزراء لتوجيه البنك المركزى بتدبير 150 مليون دولار للإفراج عن جزء من الخامات المحتجزة فى الموانئ حتى تتمكن مصانع القطاع من التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية.

أضافت المصادر، أن تأخر تدبير الدولار للقطاع ضاعف نواقص الأدوية فى السوق المحلى، واضطرت شريحة من الشركات إلى العمل بأقل من الطاقة الإنتاجية لضمان عملية التشغيل أطول فترة ولحين توفير خامات ومستلزمات تصنيع.

موضوعاترئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية فى بورسعيد رئيس الوزراء وسفيرة النرويج يؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ماركات الملابس الأجنبية تبحث عن بدائل للهروب من ضغوط الدولار

أوضحت أن الشركات وقعت عقود تصدير جديدة للعام الجارى، بدعم من وعود رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير بتحسن أوضاع القطاع عبر إعطاءه الأولية فى تدبير السيولة الدولارية لشرء الخامات.. ((لكن الأوضاع كما هى))، وفق قوله.

وقال رامز جورج عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ورئيس شعبة مستحضرات التجميل إن حجم السيولة الدولارية التى يحتاجها القطاع للإفراج عن الخامات تقدر بنحو 150 مليون دولار شهريًا، وصعوبة توفير تلك القيمة دفع الشركات الموردة للخامات فى أمريكا وأوروبا والصين بوضع شركات الدواء المصرية ضمن القائمة السوداء.

ويعمل فى السوق المصرى 191 مصنعا بقطاع الأدوية، بإجمالى 799 خط إنتاج مقارنة مع 130 مصنعا عام 2014 بإجمالى 500 خط إنتاج، وذلك بمعدل نمو 60%، وانعكس ذلك على النمو الإيجابى لسوق الدواء وتحقيق اكتفاء ذاتى بنسبة 94%.

وبلغ إجمالى مبيعات سوق الدواء المصرى 4 مليارات عبوة سنويًا، بينما تتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع، وفقًا لهيئة الدواء المصرية.