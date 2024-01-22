العاصمة الإدارية تشارك فى منتدى مستقبل العقار بالرياض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شارك المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في منتدى مستقبل العقار المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض في الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024.
وقال عباس، خلال جلسة حوارية حول دور تقنيات المدن الذكية في تعزيز الاستدامة وقابلية العيش في المجتمعات الحضرية الجديدة:“راعينا منذ بداية إنشاء العاصمة الإدارية استخدام تقنيات المدن الذكية والاستدامة في كافة مشاريعنا لأننا نؤمن أن الاستدامة في حد ذاتها ليست هدفا لكنها السبيل الوحيد لتوفير جودة حياة للمواطن”.
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وتابع:“توسعنا في استخدام الطاقة المتجددة من خلال الألواح الشمسية التي تغطي 50% من أسطح كافة المباني وزيادة الرقعة الخضراء، بالإضافة إلى العديد من محددات الاستدامة الأخرى حيث تلعب تلك التقنيات دورًا حاسمًا في تعزيز الاستدامة وقابلية العيش في المجتمعات الجديدة وتحسن من استخدام وإدارة الموارد مثل الطاقة والمياه والنفايات بكفاءة”.
وأضاف أن الشركة تولي اهتماما بعنصر النقل الذكي حيث تعمل أنظمة النقل الذكية على تحسين التنقل من خلال تقليل الازدحام المروري، وتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة، مما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون كما تعمل تقنيات المدن الذكية على تسهيل تقديم خدمات عامة أفضل من خلال اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وتحسين الاستجابة في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ.
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