العاصمة الإدارية تشارك فى منتدى مستقبل العقار بالرياض

MENAFN - Al-Borsa News) شارك المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في منتدى مستقبل العقار المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض في الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024.

وقال عباس، خلال جلسة حوارية حول دور تقنيات المدن الذكية في تعزيز الاستدامة وقابلية العيش في المجتمعات الحضرية الجديدة:“راعينا منذ بداية إنشاء العاصمة الإدارية استخدام تقنيات المدن الذكية والاستدامة في كافة مشاريعنا لأننا نؤمن أن الاستدامة في حد ذاتها ليست هدفا لكنها السبيل الوحيد لتوفير جودة حياة للمواطن”.

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وتابع:“توسعنا في استخدام الطاقة المتجددة من خلال الألواح الشمسية التي تغطي 50% من أسطح كافة المباني وزيادة الرقعة الخضراء، بالإضافة إلى العديد من محددات الاستدامة الأخرى حيث تلعب تلك التقنيات دورًا حاسمًا في تعزيز الاستدامة وقابلية العيش في المجتمعات الجديدة وتحسن من استخدام وإدارة الموارد مثل الطاقة والمياه والنفايات بكفاءة”.

وأضاف أن الشركة تولي اهتماما بعنصر النقل الذكي حيث تعمل أنظمة النقل الذكية على تحسين التنقل من خلال تقليل الازدحام المروري، وتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة، مما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون كما تعمل تقنيات المدن الذكية على تسهيل تقديم خدمات عامة أفضل من خلال اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وتحسين الاستجابة في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ.