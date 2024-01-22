رئيس الوزراء وسفيرة النرويج يؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وسفيرة النرويج لدى مصر هيلدا كليمتسدال عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، مع مسئولي شركة“سكاتك” النرويجية، لمتابعة عدد من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور سفيرة النرويج لدى مصر، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والمالية الدكتور محمد معيط، وقطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لـ”سكاتك” تيرييه بيلسكوج، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ونائب الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بـ”سكاتك” محمد عامر.

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وفي بداية الاجتماع، قال مدبولى“إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بصورة مستمرة مع مسئولي شركة“سكاتك” في ظل حرص الحكومة على متابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات الشركة في مصر، وخاصة في قطاع الطاقة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية و”سكاتك””.

ومن جهتها، نوهت سفيرة النرويج لدى مصر بنجاح المشروعات النرويجية القائمة في مصر، بجانب أهمية مشروعات شركة“سكاتك”، ومن ضمنها مشروع“مصر للهيدروجين الأخضر” الذي بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه خلال مؤتمر المناخ (COP27) في شهر نوفمبر 2022، مشيدة بالإصلاحات الاقتصادية القائمة والفرص الاستثمارية المواتية في الاقتصاد المصري، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.. وأعربت عن تطلعها لتنفيذ المزيد من الاستثمارات والمشروعات النرويجية على المدى الطويل.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـ”سكاتك” عن سعادته باهتمام مسئولي الحكومة المصرية المستمر بعقد مثل هذه الاجتماعات لمناقشة مشروعات الشركة القائمة والمقرر تنفيذها في مصر، موضحا أن الشركة من خلال مشروعاتها في السوق المصري تستهدف زيادة الفرص التصديرية.

وقال:“لقد كان عام 2023 مليئا بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن“سكاتك” استطاعت أن تحقق ما هو مُرجو من مشروعاتها، وسيكون عام 2024 هو عام التنفيذ للكثير منها، وذلك يعزي إلى الدعم المستمر من قِبل الحكومة المصرية”.

واستعرض مشروعات الشركة المختلفة القائمة والمقرر تنفيذها في السوق المصري، وخبراتها المتراكمة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وبخاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، وأيضًا مشروعات طاقة الرياح.

وأشار إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية والشركة، والتي تهدف إلى توليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، والذي يعد أول استخدام لتكنولوجيا تخزين الطاقة BESS في مصر، ويعد المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة، منوهًا بأن مثل هذا المشروع من المتوقع أن يوفر إيرادات دولارية تصل إلى 40 مليون دولار.

كما تطرق إلى مشروعات“سكاتك” في عددٍ من الدول، والتي تعمل فيها على تشغيل أكبر مصانع الألومنيوم، مستعرضًا إمكانات السوق المصرية لمثل هذه الصناعة، لافتا إلى مقترح إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية واستخدام حلول طاقة البطاريات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي.

وشدد على أن الدعم الحكومي يمثل“مفتاح النجاح” لهذه المشروعات، كما استعرض في هذا الصدد قدرات وخبرات الشركة على القيام بمشروعات تزويد المصانع، وخاصة مصانع الألومنيوم والأسمدة بالطاقة النظيفة، بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة اعتمادًا على الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا العديد من التجارب الناجحة للشركة في هذا الصدد.

وتعقيبا على ذلك، أكد وزير الكهرباء استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة فيما يتعلق بهذه المشروعات، وإجراء المزيد من المناقشات بشأنها خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود الشركة في المساهمة في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم.

وبدوره، قدم وزير قطاع الأعمال بعض المقترحات المتعلقة بآليات نقل الكهرباء، مستعرضًا الأمور الفنية المتعلقة بعدد من المشروعات.. وفي هذا الصدد، أشار وزير المالية إلى مجموعة الحوافز الاقتصادية التي تشجع المطورين بقطاع الهيدروجين والأمونيا الخضراء على المُضي قدما في مشروعاتهم، وما توفره الدولة من إمكانات للمستثمرين.

ومن جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بـ”سكاتك” أن إنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول من المشروعات الواعدة ويمثل مستقبل الاقتصاد المصري، مستعرضا عددًا من الأفكار التي تسهم في دعم أنشطة وقدرات الشركة على تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء على مستوى مصر أو الشرق الأوسط أو القارة الإفريقية، بالإضافة إلى أهمية مشروعات الشركة في دعم قدرات المصانع المصرية على التوافق والمعايير الأوروبية، فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في عملية التصنيع.

وناقش الاجتماع سُبل دعم تنفيذ مشروعات الشركة والشراكة القائمة بين الشركة والعديد من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، بجانب زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية للوقوف على أية مشكلات قد تواجه الشركة أو المستثمرين بوجه عام والعمل على حلها، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المباشرة.

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