رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية فى بورسعيد

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد ، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اهتمام الدولة على مدار الفترة الماضية باتخاذ القرارات والإجراءات التي تسهم في تعزيز ودعم الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات، بما يسهم في دفع نمو الاقتصاد المصري.

موضوعاترئيس الوزراء وسفيرة النرويج يؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين “صناعة الدواء” ترفع مذكرة لـ“الوزراء” للإفراج عن خامات محتجزة بـ 150 مليون دولار ماركات الملابس الأجنبية تبحث عن بدائل للهروب من ضغوط الدولار

وخلال الاجتماع، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن مدينة بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية، حيث شهدت المحافظة إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم في دعم السوق المحلية وزيادة صادرات الدولة لمختلف دول العالم.

بدوره، قدم محافظ بورسعيد عرضا حول التنمية الصناعية في بورسعيد، أكد خلاله أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يسهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد والنهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن المحافظة حققت تطورًا غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبنائها.

وفي هذا الإطار، أشار المحافظ إلى أن التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد تشهد تطورا ملموسا خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن هناك عددا من المصانع المنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، من بينها توسعات مصنع بيراميدز، (مصنع الإطارات المتخصص في إنتاج إطارات الملاكي بمقاسات مختلفة، على مساحة تصل إلى 30 ألف م2، حيث من المقرر بدء التشغيل التجريبي في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، بعدد عمالة مستهدف يبلغ 1200 عامل.

كما أشار اللواء عادل الغضبان إلى أن هناك أيضا توسعات مصنع بورسعيد ستار للأسماك (توسع بيتي فود)، المتخصص في إنتاج (مسحوق سمكي – زيت سمك – مياه أسماك) على مساحة تبلغ 3000 م2، لافتا إلى بدء تشغيل المرحلة الأولى في يناير الجاري، بعدد عمالة مستهدف 25 عاملا، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الثانية في أكتوبر المقبل بعدد عمالة 40 عاملا، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 100 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن من بين المصانع الجاهزة أيضا للافتتاح توسعات مصنع“دك” للأحذية، والتي بدأ التشغيل الفعلي لها في ديسمبر الماضي، بتكلفة استثمارية تبلغ 75 مليون جنيه، ويصل عدد العمالة المستهدف إلى 200 عامل، فضلا عن مصنع مصر ستيل المتخصص في إنتاج مواسير استانلس ومستلزمات الأدوات الصحية، حيث من المقرر بدء تشغيل المرحلة الأولى في مارس المقبل، ثم عقب ذلك يبدأ تشغيل المرحلة الثانية في يونيو 2024، ويصل عدد العمالة المستهدف إلى 140 عاملا، إضافة إلى توسعات مصنع مؤمن للعطور والبخور المتخصص في إنتاج المعطرات والعطور والمنظفات، حيث سيبدأ تشغيل المرحلة الأولى له في مارس المقبل.

وخلال حديثه، أشار المحافظ كذلك إلى مجمع الصناعات المغذية 3 يوليو والذي سيبدأ التشغيل التجريبي له في فبراير المقبل، حيث يضم المجمع 58 مصنعا بتكلفة استثمارية تصل إلى 220 مليون جنيه.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير منطقتي مثلث الخير وشمال سهل الحسينية، حيث تم التنويه إلى الانتهاء من حصر كافة التواجدات بمنطقة مثلث الخير، كما تم إعداد المخططات اللازمة وتضمن مخطط التجمع العمراني ومخطط تقسيم الأراضى النموذجي، وتم أيضا البدء في التحصيل وتحرير العقود اللازمة للمواطنين وجار الأعمال تباعاً .

وفيما يتعلق بتطوير منطقة شمال سهل الحسينية، فقد تم التنويه إلى حصر كافة التواجدات بالمنطقة (17) ألف فدان بالتنسيق مع وزارة الري وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وجار تطهير ورفع كفاءة المصارف الفرعية والرئيسية، بالتنسيق مع الجهتين، وجار توفيق أوضاع المواطنين غير المتقدمين للتقنين وفقا للقانون 144 عن طريق إصدار عقود انتفاع بغرض التملك لحين الانتهاء من التجفيف والتحول إلى الاستزراع النباتي.