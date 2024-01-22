الحكومة تدرس إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تدرس وزارة التجارة والصناعة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح لتمكين الشركات والمطورين العقاريين من استيراد احتياجاتهم فى ظل صعود الطن إلى 50 ألف جنيه حاليًا.
وقال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لـ“البورصة” إن الوزارة شكلت لجنة لدراسة القرار ومن المرتقب البت فيه قريبًا.. لكن شرط إلغاء القرار هو عدم الإضرار بالمصانع المنتجة لحديد التسليح فى السوق المحلى.
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أضاف“الحكومة حريصة على حماية صناعة التطوير العقارى ومقاولى التشييد والبناء ومصنعى الحديد، متوقعًا أن يعيد إلغاء القرار الأسعار إلى طبيعتها”.
وقفزت أسعار حديد التسليح مع بداية الأسبوع الجارى بقيمة وصلت إلى 5 آلاف جنيه فى الطن ليتراوح متوسط البيع لجميع المصانع بين 47 و48.5 ألف جنيه للطن أرض المصنع.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بمد رسوم الإغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا من الخارج لمدة 4 سنوات، وتم تطبيقه منذ يونيو 2023.
وكشف سمير أن الوزارة تنسق مع البنك المركزى لوضع مستلزمات الإنتاج الصناعى ضمن السلع الاستراتيجية لتشغيل جميع المصانع خاصة أن الدولة اعتمدت زيادة الصادرات خلال العام الجارى لبناء أكبر قاعدة تصديرية لتعزيز مصادر تدفق العملة الأجنبية إلى مصر.
توقع الإفراج عن جزء كبير من البضائع المحتجزة خلال الربع الأول من العام الجارى خاصة أن الوزارة اعتمدت استراتيجية خاصة لتشغيل جميع المصانع المتعثرة.
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