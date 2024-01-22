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الحكومة تدرس إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح

1/22/2024 9:32:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تدرس وزارة التجارة والصناعة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح لتمكين الشركات والمطورين العقاريين من استيراد احتياجاتهم فى ظل صعود الطن إلى 50 ألف جنيه حاليًا.

وقال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لـ“البورصة” إن الوزارة شكلت لجنة لدراسة القرار ومن المرتقب البت فيه قريبًا.. لكن شرط إلغاء القرار هو عدم الإضرار بالمصانع المنتجة لحديد التسليح فى السوق المحلى.

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أضاف“الحكومة حريصة على حماية صناعة التطوير العقارى ومقاولى التشييد والبناء ومصنعى الحديد، متوقعًا أن يعيد إلغاء القرار الأسعار إلى طبيعتها”.

وقفزت أسعار حديد التسليح مع بداية الأسبوع الجارى بقيمة وصلت إلى 5 آلاف جنيه فى الطن ليتراوح متوسط البيع لجميع المصانع بين 47 و48.5 ألف جنيه للطن أرض المصنع.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بمد رسوم الإغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا من الخارج لمدة 4 سنوات، وتم تطبيقه منذ يونيو 2023.

وكشف سمير أن الوزارة تنسق مع البنك المركزى لوضع مستلزمات الإنتاج الصناعى ضمن السلع الاستراتيجية لتشغيل جميع المصانع خاصة أن الدولة اعتمدت زيادة الصادرات خلال العام الجارى لبناء أكبر قاعدة تصديرية لتعزيز مصادر تدفق العملة الأجنبية إلى مصر.

توقع الإفراج عن جزء كبير من البضائع المحتجزة خلال الربع الأول من العام الجارى خاصة أن الوزارة اعتمدت استراتيجية خاصة لتشغيل جميع المصانع المتعثرة.

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