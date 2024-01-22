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جيه إل إل: تسليم 136 ألف متر من المساحات المكتبية فى القاهرة خلال 2023

1/22/2024 9:32:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة“جيه إل إل” للاستشارات والاستثمارات العقارية، إن عام 2023 شهد تسليم حوالى 136 ألف متر مربع من المساحات المكتبية ليصل إجمالى مخزون السوق إلى حوالى مليونى متر مربع.

وأضافت الشركة، فى تقرير بعنوان“لمحة عامة على أداء سوق العقارات فى القاهرة خلال عام 2023′′، أنه من المتوقع تسليم ما يقرب من 570 ألف متر مربع من المساحات المكتبية خلال عام 2024، وتتركز المساحات الجديدة فى العاصمة الإدارية، وتليها مباشرة القاهرة الجديدة وغرب العاصمة.

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وتابع التقرير:“شهد الربع الأخير من عام 2023 انخفاضاً فى متوسط الإيجار السنوى للمساحات المكتبية على مستوى المدينة بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، ليصل إلى 362 دولاراً للمتر المربع، كما ارتفع متوسط معدل الشواغر خلال الربع الأخير من 2023 إلى 10% مقارنة بـ 8% خلال الفترة ذاتها من عام 2022”.

وقال التقرير، إنه على الرغم من البداية البطيئة فى عام 2023، شهد سوق المساحات المكتبية انتعاشاً متواضعاً خلال النصف الثانى من العام مع زيادة الاستفسارات وزيادة اهتمام المستأجرين، لاسيما بالمساحات المكتبية الصغيرة، وفى منطقة القاهرة الجديدة، يتزايد الطلب على المساحات المكتبية ذات الجودة العالية والتجهيزات الشاملة.

وأشار التقرير إلى أنه من الملاحظ أيضاً تزايد الإقبال على مساحات العمل المشتركة فى القاهرة، ففى عام 2023، أطلقت شركة آى دبليو جى، الموفر العالمى لمساحات العمل، أربعة مراكز أعمال تحت العلامة التجارية“ريجس” حيث تتطلع المزيد من الشركات إلى توسيع نطاق أعمالها فى العاصمة المصرية.

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