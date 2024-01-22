جيه إل إل: تسليم 136 ألف متر من المساحات المكتبية فى القاهرة خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة“جيه إل إل” للاستشارات والاستثمارات العقارية، إن عام 2023 شهد تسليم حوالى 136 ألف متر مربع من المساحات المكتبية ليصل إجمالى مخزون السوق إلى حوالى مليونى متر مربع.
وأضافت الشركة، فى تقرير بعنوان“لمحة عامة على أداء سوق العقارات فى القاهرة خلال عام 2023′′، أنه من المتوقع تسليم ما يقرب من 570 ألف متر مربع من المساحات المكتبية خلال عام 2024، وتتركز المساحات الجديدة فى العاصمة الإدارية، وتليها مباشرة القاهرة الجديدة وغرب العاصمة.
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وتابع التقرير:“شهد الربع الأخير من عام 2023 انخفاضاً فى متوسط الإيجار السنوى للمساحات المكتبية على مستوى المدينة بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، ليصل إلى 362 دولاراً للمتر المربع، كما ارتفع متوسط معدل الشواغر خلال الربع الأخير من 2023 إلى 10% مقارنة بـ 8% خلال الفترة ذاتها من عام 2022”.
وقال التقرير، إنه على الرغم من البداية البطيئة فى عام 2023، شهد سوق المساحات المكتبية انتعاشاً متواضعاً خلال النصف الثانى من العام مع زيادة الاستفسارات وزيادة اهتمام المستأجرين، لاسيما بالمساحات المكتبية الصغيرة، وفى منطقة القاهرة الجديدة، يتزايد الطلب على المساحات المكتبية ذات الجودة العالية والتجهيزات الشاملة.
وأشار التقرير إلى أنه من الملاحظ أيضاً تزايد الإقبال على مساحات العمل المشتركة فى القاهرة، ففى عام 2023، أطلقت شركة آى دبليو جى، الموفر العالمى لمساحات العمل، أربعة مراكز أعمال تحت العلامة التجارية“ريجس” حيث تتطلع المزيد من الشركات إلى توسيع نطاق أعمالها فى العاصمة المصرية.
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