البرازيل: مزيدٌ من السياح دون الوصول لمعدل ما قبل الوباء

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – استقبلت البرازيل في العام 2023، إجمالي 5.9 مليون سائح أجنبي، وهو ارتفاع بنسبة 62.7% بالمقارنة مع العام 2022 الذي شهد استقبال 3.6 مليون سائح. ووفقاً للبيانات التي نشرها يوم الخميس 18 كانون الثاني/يناير كل من وزارة السياحة والوكالة البرازيلية للترويج الدولي للسياحة (Embratur) والشرطة الفدرالية البرازيلية، فإن إجمالي عدد السياح الذي تم تسجيله في العام 2023 قد تجاوز بنسبة 3% توقعات منظمة السياحة العالمية UNWTO، ولكنه ما زال منخفضاً بالمقارنة مع فترة ما قبل الوباء، حيث زار البرازيل في العام 2019 إجمالي 6.3 مليون سائح. (في الصورة أعلاه رحلة سياحية جوية في ريو دي جانيرو عند الشروق).

من ناحية أخرى، سجلت عائدات السياحة الدولية في البرازيل ارتفاعاً بالمقارنة مع العائدات المسجلة حتى شهر نوفمبر ما قبل الوباء. وتؤكد البيانات التي تم نشرها بأن عائدات البرازيل من السياحة الأجنبية بين شهري كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر قد بلغت 31 مليار ريال برازيلي، وهي قيمة تتجاوز ما سجلته سنوات ما قبل الوباء.

وأكد رئيس الوكالة البرازيلية للترويج الدولي للسياحة مارسيلو فريشو في هذا البيان، بأن الآداء الذي شهده العام 2023 يعود إلى تبني أجهزة هذا القطاع إجراءات لترويج البرازيل، وتوسيع الاهتمام بالبلاد وجذب الرحلات الجوية الدولية. ويقول مارسيلو:” عملنا في كل صوب شهد إقلاع رحلة طيران جديدة، وباستراتيجية الدعاية وخلق الأعمال مع الشركات البرازيلية والأجنبية، واضعين وجهاتنا السياحية على المنصة الدولية.

وقال وزير السياحة سيلسو سابينو إن قطاع السياحة قد اقترب من الوصول أو حتى من تجاوز عدد السياح الأجانب ما قبل الوباء، مؤكداً كذلك أن الأهم من ذلك هو زيادة الـ Average Ticket وإجمالي الإنفاق السياحي الاجنبي في البرازيل.

ومن ضمن الدول الرئيسية التي أرسلت العدد الأكبر من السياح إلى البرازيل في العام 2023 كانت كل من الارجنتين بنسبة 32% من إجمالي السياح، تليها الولايات المتحدة وتشيلي والباراغواي والاوروغواي وفرنسا والبرتغال وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا. أما الولايات البرازيلية التي شهدت دخول أكبر عدد من الزوار الأجانب، فكانت كل من ساو باولو، وريو دي جانيرو، وريو غراندي دو سول، وبارانا، وسانتا كاتارينا، حيث كانت الوسيلة الرئيسية لدخول البلاد هي عن طريق الرحلات الجوية بإجمالي 3.7 مليون زائر، ومن ثم تلاها البر والذي شهد دخول 1.9 مليون زائر إلى البرازيل.

البيان الصّحفي/Riotur