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بقيمة 64 مليار دولار طوفان إصدار سندات من الأسواق الناشئة في يناير

1/22/2024 9:13:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يبدو أن طفرة مبيعات السندات لعام 2024 في الاقتصادات الناشئة ستستمر، بما في ذلك العودة المحتملة للمقترضين ذوي العائد المرتفع في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بعد توقف دام عامين.
هيمنت جهات الإصدار ذات التصنيف الاستثماري، بما في ذلك تشيلي والمكسيك والمجر، على نشاط الإصدار الأسبوع الماضي، ما رفع الديون بالعملة الصعبة التي تبيعها الحكومات والشركات في العالم النامي إلى 64 مليار دولار حتى الآن هذا العام، أي أقل بقليل من 66 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2023.
والآن، تستعد ساحل العاج لتصبح أول دولة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تصدر سندات دولية بعد غياب دام عامين، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
وتشهد الأسواق الأولية صفقات محمومة من قبل الشركات والحكومات، حتى برغم أن عمليات بيع السندات أدت إلى ارتفاع متوسط العائدات على ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار. وكانت التوقعات بحدوث قدر أكبر من التقلبات في وقت لاحق من العام بسبب الانتخابات الأميركية المقبلة، فضلا عن توقيت ووتيرة التيسير الاحتياطي الفيدرالي سببا في خلق شعور بالحاجة الملحة إلى تثبيت أسعار الفائدة الحالية.
وحققت إصدارات ديون الأسواق الناشئة انطلاقة قوية في 2024، إذ تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من يناير.
ولاقت عمليات بيع السندات اهتماما من الصناديق السيادية ذات التصنيف الأعلى، إذ أطلقت المكسيك أكبر عملية بيع لها على الإطلاق بقيمة 7.5 مليارات دولار في أوائل يناير، وتنشط پولندا والمجر وإندونيسيا في هذه السوق.
وإلى جانب السعودية من المتوقع أن تصدر 5 دول أخرى على الأقل سندات بما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وهي إندونيسيا وپولندا وتركيا وإسرائيل والمكسيك، ومن المحتمل أن يصل حجم إصدار السندات من المكسيك إلى 18 مليار دولار.
وتقول تقديرات محللين في بنك مورغان ستانلي إن الدول النامية ستصدر سندات بقيمة تقرب من 165 مليار دولار هذا العام، بزيادة 20% تقريبا أو 30 مليار دولار عن عام 2023.
من جانبها، قالت العضو المنتدب للدخل الثابت في بنك «بي إن بي باريبا» في نيويورك، ناتالي مارشيك: «يبدو أن المستثمرين قد أبلغوا عن هذا الاندفاع، ويستفيد المصدرون من الطلب القوي». ربما تكون تشيلي قد أصدرت سنداتها قبل خفض محتمل لتصنيفها الائتماني، بينما تتحرك المكسيك قبل الانتخابات العامة. ونتوقع أن تأتي بعض السندات ذات التصنيف الائتماني «BB» عالية الجودة بعد ذلك بحلول نهاية الربع.
وعرضت المملكة العربية السعودية سندات بقيمة 12 مليار دولار في أكبر صفقة لها منذ عام 2017، وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، لتلفزيون «بلومبرغ» إن المزيد من مبيعات سندات اليورو يجب أن تتبع. وفي المكسيك، يتوقع المستثمرون أن يقوم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بتسريع الإنفاق في عامه الأخير في منصبه.
بعض الدول التي لا تستطيع تحمل انتظار المزيد من الانخفاض في عائدات السندات الأميركية تتخذ أيضا إجراءات لتغطية التزاماتها.
وتظهر البيانات التي جمعتها «بلومبرغ» أن تشيلي لديها أكثر من 300 مليون دولار من المدفوعات المستحقة هذا الشهر وما مجموعه 1.1 مليار دولار من قسائم العملة الصعبة للفترة المتبقية من العام. واختارت الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية بيع الأوراق المالية قبل أن تتاح لمقيمي التصنيف الائتماني الفرصة لإلقاء نظرة أكثر تشاؤما، حيث قامت بتسعير السندات المستحقة خلال 5 سنوات بعائد أقل من 5%.
«كان الطلب جيدا، وهذا مؤشر جيد بالنسبة للمصدرين»، وفقا لـ ويليام سنيد، المحلل في بنك بانكو بلباو فيزكايا أرجنتاريا في نيويورك، والذي قال، إن المستثمرين مستعدون لإصدارات جديدة، مع الاحتفاظ بالسيولة. «أما بالنسبة للنصف الثاني من العام، فلنضع في اعتبارنا أننا نستعد للانتخابات الأميركية وقد يؤدي ذلك إلى بعض التقلبات الإضافية، لذا فإن الأمر أفضل الآن وليس لاحقا».
وأشار رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا هذا الأسبوع إلى أن بلاده تعتزم الدخول إلى السوق، لكنه لم يقدم تفاصيل حول حجم الإصدار المحتمل. وقد تعود نيجيريا أيضا في نهاية عام 2024، وفقا لوزير المالية ويل إيدون. ومن بين المقترضين المحتملين الآخرين في المنطقة جنوب أفريقيا والسنغال وكينيا وأنغولا.
كانت بعض السندات من باكستان والإكوادور من بين أفضل السندات أداء يوم الجمعة في مؤشر «بلومبرغ» للسندات السيادية بالدولار في الأسواق الناشئة. ارتفع مؤشر MSCI القياسي للأسهم بأكبر قدر هذا العام، منهيا هزيمة استمرت أسبوعين. وفي الوقت نفسه، أغلق مؤشر عملات الدول النامية على ارتفاع، على الرغم من بقائه منخفضا خلال الأسبوع.

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