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الكويت التاسعة في قائمة الدول الموردة للنفط إلى الصين في 2023

1/22/2024 9:13:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط للصين خلال العام الماضي بحصة 19%، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها روسيا على هذا اللقب منذ عام 2018.
وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين ارتفع حجم الخام الروسي الذي تم شحنه للصين 24% في عام 2023 ليسجل 107.02 ملايين طن متري.
بينما شحنت السعودية 85.96 مليون طن متري من النفط الخام للصين في العام الماضي، بانخفاض 2% تقريبا عن عام 2022.
وأظهرت البيانات ان الكويت جاءت في المركز التاسع ضمن أكبر البلدان الموردة للنفط الخام للصين في 2023، وذلك بإجمالي شحنات بلغت 24.53 مليون طن متري في 2023، وذلك بانخفاض بلغ 26.29%.
وبصورة إجمالية، ارتفعت واردات الصين من النفط الخام لعام 2023 إلى مستوى قياسي 563.99 مليون طن متري أو ما يعادل 11.28 مليون برميل يوميا، وذلك مع تعزيز الصين - أكبر مشتر للخام في العالم - مشترياتها من النفط الروسي بأسعار منافسة، مستفيدة من بحث موسكو عن مشترين في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها عقب غزو أوكرانيا.
ومع تسارع الطلب من شركات تكرير النفط الصينية والهندية على النفط، ارتفع سعر خام إسبو الروسي خلال عام 2023، متجاوزا الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارا الذي حددته مجموعة السبع والذي فرضته في ديسمبر 2022، إذ بلغت قيمة واردات الصين من النفط الروسي 60.6 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يعادل متوسط سعر 77 دولارا للبرميل تقريبا، وفقا لحسابات أجرتها «بلومبيرغ» على البيانات الرسمية.
ورغم التوترات الجيوسياسة، ارتفعت شحنات الولايات المتحدة إلى الصين بنسبة 81.1% في ظل زيادة إنتاج الخام الأميركي.
وتراجعت فواتير الطاقة الصينية بدعم من انخفاض أسعار النفط الروسي، فعلى الرغم من زيادة حجم الواردات الإجمالية للصين، فإن إجمالي إنفاقها على مشتريات النفط الخام انخفض فعليا بنسبة 7.7% في 2023 إلى 337.5 مليار دولار مقارنة مع عام 2022.

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