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أرباح كبرى صناديق التحوط في العالم تتضاعف 3 مرات العام الماضي

1/22/2024 9:13:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق أفضل 20 صندوق تحوط أداء في العالم ما قيمته 67 مليار دولار من العوائد للمستثمرين في عام 2023، أي ما يقرب من 3 أمثال ما حققته هذه الصناديق في عام 2022،وذلك بقيادة شركة TCI Fund Management، وفقا لبحث أجرته LCH Investments، ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 65 مليار دولار في عام 2021.
وسجلت الصناديق العشرون بالمتوسط عائدات بنسبة 10.5% العام الماضي، وكانت شركة Bridgewater Associates، التي أسسها الملياردير راي داليو، وصندوق Caxton الشركتان الوحيدتان من بين الشركات العشرين التي تكبدت خسائر.
وحققت صناديق التحوط الأكثر نجاحا في العالم أكبر أرباحها على الإطلاق في العام الماضي، حيث أتت الرهانات القوية في أسواق الأسهم بثمارها عندما ارتفعت الأسعار في 2023.
وعزز هذا الأداء هيمنتها على بقية الصناعة صناديق التحوط العشرين التي حققت أفضل أداء منذ إنشائها، تدير 19% من الأصول، لكنها حققت نحو ثلث الأرباح السنوية في العام الماضي، بالقيمة الدولارية.
قائمة LCH تحسب المديرين في صناعة صناديق التحوط البالغة قيمتها 4 تريليونات دولار الأكثر نجاحا بناء على الأرباح الدولارية التراكمية التي حققوها للمستثمرين، صافية من الرسوم، منذ إطلاقها. وتقوم LCH بتتبع أفضل 20 صندوق تحوط منذ عام 2012.
ومن بين البارزين في العام الماضي TCI، للسير كريستوفر هوهن، و«سيتادل»، التابعة لكين غريفين، و«فايكنغ» لأندرياس هالفورسن.
وقال براد أميي، مدير ورئيس قسم الأبحاث في شركة LCH Investments، إن الأداء القوي لسوق الأوراق المالية كان عاملا مساهما في بعض أكبر الصناديق، وفقا لما ذكره لصحيفة «فايننشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية Business».
وأضاف «لقد كانت الأسهم في اتجاه رائع»، واستمر الأداء حتى هذا العام: حيث وصل مؤشر S&P 500 للأسهم الرائدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة، مدفوعا بالمكاسب القوية لأكبر شركات التكنولوجيا.
وحققت شركة «تي سي آي» 12.9 مليار دولار للمستثمرين وأنهت العام الماضي بارتفاع بنسبة 33%، متقدمة على ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 24%. وشملت أكبر مقتنياتها ألفابيت والسكك الحديدية الوطنية الكندية وفيزا وجنرال إلكتريك ووكالة موديز للتصنيف الائتماني في نهاية سبتمبر، وفقا لإيداع تنظيمي.
وحققت Citadel أرباحا بقيمة 8.1 مليارات دولار العام الماضي بعد أن حققت أرباحا قياسية بلغت 16 مليار دولار في عام 2022. وأدائها منذ إنشائها يجعلها صندوق التحوط الأكثر نجاحا في التاريخ.
وحققت شركة «فايكنغ» التابعة لـ «هالفورسن» 6 مليارات دولار العام الماضي.
وعاد صندوق التحوط التابع للملياردير الأميركي بيل أكمان «بيرشينغ سكوير» مرة أخرى إلى قائمة أفضل 20 صندوق تحوط بعد خروجه من التصنيف في عام 2015. وارتفع بنسبة 27% في عام 2023، محققا 3.5 مليارات دولار.
وبحسب «فايننشال تايمز»، فقد استفادت شركة TCI، وPershing Square بشكل خاص من خلال إجراء رهانات مركزة بشكل ضيق على أن أسهم معينة سترتفع.
كما حققت بعض الشركات متعددة الاستراتيجيات، التي تتداول مجموعة من الاستراتيجيات أداء جيدا، بما في ذلك شركة Citadel.
واحتلت شركة ميلينيوم ودي شو، وهي شركتان متعددتا الاستراتيجيات، المركز الثاني في التصنيف على الإطلاق، حيث حققتا 5.7 مليارات دولار و4.2 مليارات دولار في العام الماضي على التوالي.
قال ريك سوفر، الرئيس التنفيذي لشركة إدموند دي روتشيلد كابيتال ورئيس شركة إل سي إتش للاستثمارات، «إن الاستمرار في تحقيق الأرباح للشركات الكبيرة متعددة الاستراتيجيات على مدى السنوات القليلة الماضية كان اتجاها ملحوظا».
Bridgewater التي فقدت في عام 2022 مكانها في قمة التصنيف على الإطلاق لصالح Citadel، تراجعت مركزين آخرين إلى المركز الرابع، وخسرت 2.6 مليار دولار. وفي العام الماضي، حددت سقفا للاستثمارات في وحدتها الرائدة وخفضت حوالي 8% من قوتها العاملة في عملية تغيير بعد أن تخلى مؤسسها راي داليو عن السيطرة على الشركة.
وجد البحث أن أكبر 20 مديرا حققوا أرباحا بقيمة 755.4 مليار دولار منذ تأسيسهم أكثر من 655.5 مليار دولار من الأصول التي يديرونها حاليا. تشير الأرقام إلى أن كبار المديرين يعطون الأولوية للتوزيع الدقيق لرأس مال المستثمرين، بدلا من جعل الصندوق أكبر حجم ممكن.

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