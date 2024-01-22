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ربع سكان الكويت مقترضون

1/22/2024 9:13:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
يستمر القطاع المصرفي الكويتي في تحقيق معدلات نمو ملموسة بقاعدة عملائه التي تتسع يوما بعد الآخر، ليستقطب عبر قائمة منتجاته المتنوعة والمبتكرة مواطنين ومقيمين جدد يبحثون عن تلبية احتياجاتهم المصرفية، ويتمتع القطاع بمعدلات عالية من الشمول المالي اللذي يتيح للأفراد الحصول على الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم بسهولة وتوفير فرص افضل لإدارة الاموال.
هذا، وقد كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» تستند إلى كشف الوصول إلى الخدمات المالية أن 349 شخصا من بين كل 1000 مواطن ومقيم يمتلكون أكثر من وديعة في البنوك المحلية، إذ يبلغ عدد المودعين لدى البنوك التجارية لكل 1000 شخص بالغ نحو 1349 شخصا بنهاية 2022.
وتشير الأرقام إلى استمرار التغير في ثقافة الادخار لدى المواطنين والمقيمين بالكويت إذ ارتفع معدل الأشخاص الذين يملكون أكثر من وديعة بنكية بنحو 25% خلال عام واحد فقط، قياسا إلى 280 شخصا في 2021 إذ بلغ عدد المودعين لدى البنوك التجارية لكل 1000 شخص بالغ حينها 1279.7 شخصا.
يأتي ذلك في ظل ما تقدمه البنوك المحلية من حلول وأوعية ادخارية مبتكرة وفق شرائح متنوعة من معدلات الفائدة، ناهيك عن استمرار جاذبية الدينار الكويتي كوعاء للمدخرات، وحفاظه على قوته رغم التحديات التي يشهدها العالم، وهو ما يزيد من موثوقية المواطنين والمقيمين في الإيداع بالدينار.
وتظهر البيانات أن نحو ربع المواطنين والمقيمين في الكويت مقترضين من البنوك، إذ إن 22.5% من كل ألفا من المواطنين والمقيمين لديهم قروض.
ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي بلغ عدد المقترضين من البنوك التجارية لكل 1000 شخص بالغ نحو 224.06 شخصا بنهاية 2022.
وبالقياس على أساس سنوي، ارتفعت أعداد المقترضين من البنوك، إذ بلغت نسبتهم في 2021 نحو 21.6% ليبلغ عدد المقترضين من البنوك التجارية لكل 1000 شخص 216.69 مقترضا.
وتتيح البنوك الكويتية للمواطنين والمقيمين خيارات متعددة للتمويل الذي يغطي كافة مستهدفاتهم سواء لشراء السلع الاستهلاكية أو بناء بيت أو ترميمه وصولا إلى الاقتراض بأهداف استثمارية.
وتتسابق البنوك في الكويت إلى تقديم شرائح متنوعة من القروض لعملائها، وصولا إلى تقديمها القروض الحسنة من دون فوائد على بعض أنواع التمويلات وهو ما يحفز المواطنين والمقيمين على الاقتراض.
ورفعت البنوك العاملة في الكويت معدل تغطية خدمة المواطنين والمقيمين بأجهزة السحب الآلي إذ بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي لكل 100 ألف شخص بالغ 68.52 جهازا بنهاية 2022.
وبالمقارنة على أساس سنوي فإن معدل التغطية ارتفع بنسبة 3.14% مقارنة مع 66.43 جهاز صراف آلي لكل 100 ألف شخص بنهاية 2021.
وتحرص البنوك الكويتية على تقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائها، عبر توفير أجهزة السحب الآلي وفق توزيع جغرافي يمكن عملائها من إجراء معاملاتهم المصرفية بكل سهولة ويسر.
وتتسابق البنوك على تطوير خدماتها التي تقدم عبر أجهزة السحب الآلي لتتضمن شريحة واسعة من الخدمات مثل قبول عمليات الإيداع مباشرة بدلا من زيارة الأفرع، ناهيك عن معاملات الشيكات، وصولا إلى معاملات الذهب.

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