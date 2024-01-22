السوق الأول يحافظ على استقرار البورصة

267 مليون دينار مكاسب سوقية في جلستي الأسبوع الجاري

شريف حمديحافظ السوق الأول على استقرار أداء البورصة بنهاية جلسة تداولات أمس، بعدما احتوى تراجعات السوق الرئيسي الذي تأثر بانخفاض معدلات السيولة الموجهة إلى أسهمه لأقل من 20 مليون دينار، إذ دفعت التداولات النشطة وعمليات الشراء وبناء مراكز استثمارية جديدة إلى سيطرة السوق الأول على غالبية معدلات السيولة المتداولة.وواصلت البورصة تحقيق المكاسب السوقية خلال جلستي الأسبوع الحالي، إذ أضافت بنهاية جلسة امس 61 مليون دينار، وكانت قد استهلت جلسات الأسبوع الأحد الماضي على مكاسب 206 ملايين دينار بإجمالي 267 مليون دينار في الجلستين الأخيرتين، ليقترب إجمالي القيمة السوقية من ملامسة مستوى 43 مليار دينار مجددا.وجاءت مكاسب امس في ظل عودة الزخم الشرائي على الأسهم القيادية بعد فترة من سيطرة الاسهم المتوسطة والصغيرة على مجريات التداول، وشهدت جلسة امس عمليات تصريف لهذه النوعية من الأسهم بهدف جني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار بشكل لافت في الجلسات الأخيرة، لينهي سوق الأسهم تعاملات امس على تباين في أداء المؤشرات بارتفاع السوق الأول وتراجع الرئيسي.وعادت السيولة للارتفاع بشكل لافت بجلسة امس بمحصلة 61.4 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 11% مقارنة بجلسة أول من امس البالغة 55.3 مليون دينار، واستحوذ السوق الأول على 44 مليون دينار من السيولة، فيما بلغت سيولة السوق الرئيسي 17.38 مليون دينار.وكان لافتا تركز السيولة حول اسهم عقارات الكويت بـ 5.7 ملايين دينار، وسهم بيتك بـ 4.5 ملايين دينار، وسهم الكويتية بـ 4.3 ملايين دينار، ثم سهم الوطني بـ 4.1 ملايين دينار، وسهم ايفا بـ 3 ملايين دينار، وتعد هذه الأسهم هي الأكثر استحواذا على السيولة المتدفقة للسوق في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى اسهم اخرى مثل ارزان وسنام.وفي المقابل، تراجعت احجام التداول بنسبة 2.9% بكميات اسهم متداولة امس 264 مليون سهم مقارنة بـ 272 مليون سهم أول من امس، وجاء سهم الكويتية في صدارة الأكثر تداولا بـ 26.7 مليون سهم، تلته عقارات الكويت بـ 23.6 مليون سهم، ثم أعيان بـ 12.7 مليون سهم، وارزان بـ 10.4 ملايين سهم، وهي ذات الكمية لتداولات سهم سنام.وقاد السوق بجلسة امس 6 قطاعات اكتست باللون الأخضر، تصدرها قطاع الاتصالات لليوم الثاني على التوالي بـ 1.2%، وارتفعت اسهم 57 شركة بجلسة امس مقابل تراجع قيمة اسهم 59 شركة، واستقرار قيمة اسهم 11 شركة، ولم يجر التداول على اسهم 22 شركة.وارتفع بنهاية جلسة امس مؤشر السوق الأول بـ 33 نقطة بنسبة ارتفاع 0.4% ليصل إلى 7983 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بـ 52.9 نقطة بنسبة تراجع 0.9% ليصل إلى 5932 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% بإضافة 10.2 نقاط ليصل إلى 7275 نقطة.