8 2 مليارات دولار ترسيات المشاريع بالكويت الأعلى في 5 سنوات



النمو الكبير لحجم ترسيات المشاريع بالكويت خلال العام الماضي يعد الأعلى بين دول الخليج

الجدارة الائتمانية القوية للكويت تدعم مواصلة سوق مشاريعها للنمو بثابت في السنوات المقبلة

مشاريع قطاع الطاقة تضاعفت 12 مرة إلى 3 مليارات دولار.. والنقل حلّ ثانياً بـ 2.7 مليار تضاعف المشاريع المرساة بدول الخليج في العام الماضي لتبلغ قيمتها 209.8 مليارات دولار

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن إجمالي قيمة المشاريع السنوية التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2023 وصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة خلال 5 أعوام، إذ بلغت قيمتها 8.2 مليارات دولار مقابل 2.1 مليار دولار في العام 2022.وشهدت الكويت زيادة بنسبة 300% تقريبا على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال العام 2023، فيما يعتبر أعلى معدل نمو سنوي للقيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام.الطاقة والنقل يقودان النموويعزى نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت بصفة رئيسية للاستثمار بالبنية التحتية، بقيادة قطاعي النقل والطاقة، ونظرا لارتفاع إيرادات الكويت وباعتبارها واحدة من أكثر الاقتصادات التي تتميز بجدارة ائتمانية قوية في الشرق الأوسط والخليج، فمن المتوقع أن ينمو سوق المشاريع في الكويت بوتيرة ثابتة خلال السنوات المقبلة.وقفزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة بأكثر من 12 ضعفا لتصل إلى 3 مليارات دولار في العام 2023 مقابل 246 مليون دولار في العام 2022، مما يبرز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام.وجاء قطاع النقل في المرتبة الثانية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام 2.7 مليار دولار مقابل 754 مليون دولار في العام 2022، ويمثل قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعي الطاقة والنقل نسبة 68.8% من القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها بالكويت خلال العام.المشاريع الخليجيةوعلى صعيد ترسيات المشاريع في دول الخليج، قال التقرير إن قيمة المشاريع التي تم إسنادها بدول مجلس التعاون ارتفعت بنحو الضعف تقريبا خلال 2023 لتصل إلى 209.8 مليار دولار مقابل 109.7 مليارات دولار في العام 2022، مما يؤكد التقدم الذي أحرزته الجهود الحكومية في هذا المجال على مستوى المنطقة.وتعتبر هذه أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق من حيث المشاريع السنوية التي تمت ترسيتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يسلط الضوء على ثمار الجهود السعودية والمسار الجوهري لخطط التنويع التي تنفذها المملكة، ويؤكد عزم دول المنطقة على مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتنويع الاقتصادي.وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة، تخطت القيمة الإجمالية للعقود المسندة خلال العام أكثر من 254 مليار دولار، متجاوزة الرقم السابق الذي وصل إلى 240 مليار دولار في العام 2014.وكان نمو ترسية عقود المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي واسع النطاق خلال 2023، إذ شهدت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال العام لكل دول الخليج نموا سنويا ثنائي الرقم على الأقل، واحتفظت السعودية بريادتها كأكبر سوق للمشاريع خليجاي خلال 2023، ووصلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بالمملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أن قفزت بنسبة 58.6% لتصل إلى 94.9 مليار دولار مقابل 59.8 مليار دولار.ويتوقع تقرير «كامكو إنفست» أن يكون سوق المشاريع في دول الخليج على قدم المساواة مع مستويات العام 2023، بالنظر إلى المشاريع القوية المزمع تنفيذها، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تعكف حكومات المنطقة على صياغتها لإبعاد الاقتصاد عن الاعتماد على عائدات النفط.وتتجلى هذه الجهود أيضا في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024، ومن المتوقع أن تشهد دول الخليج نموا اقتصاديا أقوى في 2024 بعد الأداء الضعيف الذي شهدته في العام 2023 على خلفية خفض حصص إنتاج النفط التي فرضتها الأوپيك وحلفاؤها.ووفقا لمجلة ميد، من المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع في 2024 والتي دخلت مرحلة تقديم العطاءات أو المقرر ترسيتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 270 مليار دولار، أما على صعيد آفاق النمو في 2024، من المتوقع أن تأتي السعودية في الصدارة بـ 107.2 مليارات دولار، تليها الإمارات بـ 51.5 مليار دولار، والكويت بـ 19.8 مليار دولار.وتشكل دول الخليج ما نسبته 80% أو ما يعادل 216 مليار دولار من إجمالي قيمة العقود في مرحلة تقديم العطاءات أو من المقرر ترسيتها في العام 2024 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقا لمجلة ميد، هناك عقود بقيمة تزيد على 105 مليارات دولار في مرحلة تقييم العطاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عقود بقيمة تزيد على 130 مليار دولار في مرحلة المناقصة أو مرحلة التأهيل المسبق.450 مليون دولار المشاريع الكويتية المرساة في ديسمبرمحمود عيسىذكرت مجلة ميد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اختتمت عام 2023 بتسجيلها ترسيات عقود بلغت قيمتها 8.5 مليارات دولار في شهر ديسمبر الماضي، وقد بلغت مساهمة الكويت فيها 450 مليون دولار، أو ما نسبته 5.3% لتحل في المركز الرابع على مستوى دول الخليج والسادسة على المستوى الإقليمي.وتمثلت ترسيات العقود بالكويت خلال ديسمبر بترسية عقد قيمته 442 مليون دولار أبرمته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لإعادة تأهيل محطة الزور الجنوبية للطاقة وتقطير المياه، بالإضافة إلى 8 ملايين دولار قيمة عقد تمت ترسيته من قبل شركة الأنصاري العقارية لإقامة البنية التحتية لمجمع الصناعات الخفيفة.وفي التفاصيل، قالت المجلة إن ترسيات الشهر الأخير من عام 2023 أدت إلى رفع قيمة الترسيات الاجمالية في عام 2023 الى 252.9 مليار دولار، وقد تخطى هذا الإنجاز الرقم القياسي السنوي السابق بنحو 5% والبالغ 240.2 مليار دولار، والذي تم تسجيله في عام 2014 وهو العام الذي بدأت فيه مجلة ميد تتبع ترسيات العقود الإقليمية.وفي غضون ذلك، عادت الإمارات إلى صدارة مؤشر ميد للنشاط الاقتصادي وسط الأداء الاقتصادي القوي للدولة في عام 2023، على الرغم من تأثير تخفيضات إنتاج أوپيك+، وقد ارتكز الأداء على انتعاش نشاط البناء إلى جانب الاستثمار المتجدد في المواد الهيدروكربونية، وبلغت قيمة الترسيات 2.157 مليار دولار.وحل العراق والجزائر في المركزين الثالث والرابع إقليميا بترسيات بلغت 840 مليون دولار و628 مليون دولار على التوالي، ثم عمان في المركز الثالث خليجيا والخامس اقليميا بترسيات بلغت قيمتها 546 مليون دولار.وبعد الكويت في المركز الرابع خليجيا والسادس اقليميا، حلت المغرب ومصر في المركزين السابع والثامن اقليميا بترسيات بلغت 249 مليون دولار و85 مليون دولار على التوالي، وأخيرا جاءت البحرين في المركز الاخير خليجيا وإقليميا بترسيات قيمتها 37 مليون دولار، بينما غابت قطر عن القائمة.175 مليار دولار حجم سوق المشاريع في الكويتمحمود عيسىذكرت مجلة ميد أن قيمة سوق المشاريع الكويتية تراجعت الى 175 مليار دولار في الفترة من 14 ديسمبر إلى 12 يناير مسجلة هبوطا بنسبة 1.68% او بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار عن 178 مليار دولار المسجلة خلال الفترة المقابلة الماضية، وهذه أعلى نسبة هبوط في قيمة المشاريع بين أسواق الدول الخليجية.وحلت الكويت بالتالي في المركز الخامس وقبل الاخير على سوق المشاريع الخليجي فيما جاءت السعودية بالمركز الاول بمشاريع قيمتها 1.805 تريليون دولار، وتلتها الامارات وعمان في المركزين الثاني والثالث بقيمة 705 مليارات دولار و231 مليار دولار على التوالي، ثم قطر في المركز الرابع بقيمة 217 مليار دولار.وسجلت قيمة المشروعات في دول الخليج نموا للفترة العاشرة على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 1.3% مستمدة الدعم من نمو تراكمي قياسي في القيمة بنسبة 21.4% خلال عام 2023، والذي شهد أيضا تجاوز القيمة الكلية الإجمالية للسوق حاجز 3 تريليونات دولار عندما بلغت 3.206 تريليونات دولار. فعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، تم تسجيل مشاريع جديدة بقيمة 49.1 مليار دولار في كافة دول منطقة الخليج، مع تركز النشاط في أسواق المشاريع في المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كان مصحوبا بنمو داعم في أسواق المشاريع في منطقة الخليج الأوسع نطاقا والتي تشم كلا من العراق وإيران.