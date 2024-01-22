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التجارة 2442 معاملة للشركات المتناهية الصغر

1/22/2024 9:13:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
كشفت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، اطلعت عليها «الأنباء» عن أن إجمالي معاملات الشركات المتناهية الصغر التي أنجزتها إدارة النافذة الواحدة بالوزارة خلال الفترة الممتدة من بداية يناير 2023 حتى نهاية أكتوبر من العام نفسه، بلغ 2442 معاملة، تركز أغلبها خلال شهر أكتوبر الذي استحوذ وحده على ما إجماليه 735 معاملة.
وأشارت البيانات إلى أن «النافذة الواحدة» أنجزت 205 طلبات تأسيس معتمدة، بينما رفضت 505 طلبات تأسيس، منذ بداية 2023 حتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغ إجمالي أعداد التراخيص الصادرة خلال تلك الفترة 511 طلبا.
وكان شهر أكتوبر أكثر أشهر العام طلبا على إدارة النافذة الواحدة من قبل الشركات المتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي أعداد الطلبات التي أنجزتها الإدارة خلال ذلك الشهر 735 معاملة، من بينها 138 معاملة طلبات تأسيس معتمدة، و381 طلبات تأسيس مرفوضة، فيما بلغ إجمالي أعداد التراخيص الصادرة في ذلك الشهر 216 ترخيصا.
في المقابل أظهرت بيانات شركات المركبات المتنقلة عدم إنجاز أي طلبات جديدة لدى إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة منذ بداية العام 2023 حتى نهاية أكتوبر، بسبب استمرار العمل بقرار إيقاف إصدار رخص العربات المتنقلة الجديدة الصادر عن «التجارة» في 8 مارس 2021، والذي جاء بسبب ارتفاع أعداد تراخيص تلك الشركات والتي تجاوزت 2000 شركة مقابل محدودية المواقع المرخصة لها من قبل بلدية الكويت والجهات الأخرى ذات العلاقة والتي حددت عدد المواقع بـ 400 موقع فقط في جميع محافظات ومناطق الكويت.

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