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خلود المطوع دور مهم لشبكات الأمن الاجتماعي وتحسين المعيشة للمواطنين

1/22/2024 9:13:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت الكويت أمس، في الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية العرب الذي ينعقد خلال الفترة من 22 حتى 23 يناير الجاري في عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية في وزارة المالية، خلود المطوع بالإنابة عن وكيل وزارة المالية، أسيل السعد المنيفي، وبمشاركة كل من وكلاء وزارات المالية للدول العربية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي.
وفي كلمة لها خلال الاجتماع، أكدت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية من خلال عرض مرئي تم تقديمه بشأن تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي بالكويت على الدور المهم في تنظيم شبكات الأمن الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وطرح تصور ومقترح فعال لبناء شبكة أمن اجتماعي متكاملة.

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