Tuesday, 23 January 2024 06:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركات الاستثمار عقد برنامجا تدريبيا لأساسيات تحليل المخاطر الائتمانية

1/22/2024 9:13:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبية - مركز دراسات الاستثمار، برنامجا تدريبيا حول أساسيات عملية تحليل المخاطر الائتمانية، وذلك خلال الفترة 21-22 يناير الجاري في مقر الاتحاد، حيث قدم البرنامج المحاضر علاء غانم، الخبير المالي والاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة Advisory and Business.
وفي هذا السياق، قالت أمين عام اتحاد شركات الاستثمار فدوى درويش، إن البرنامج التدريبي أتى استمرارا لجهود الاتحاد ومساعيه لدعم الكوادر البشرية من العاملين في القطاع المالي وشركات الاستثمار، انطلاقا من إيمان الاتحاد بأهمية الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وبينت درويش أن البرنامج التدريبي هدف إلى إعطاء فكرة شاملة عن تحليل مخاطر الائتمان والتصنيف الائتماني، وتعزيز قدرة المشاركين على تحليل العوامل المختلفة التي تؤثر على الاستثمار في أسواق رأس المال مثل الأسهم والسندات والصناديق، وحتى منح القروض للآخرين.
كما أضافت أن البرنامج التدريبي ركز على تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات الحديثة لمواكبة التغيرات والمستجدات، وكيفية استخدامها في فهم جيد للمخاطر التي قد يواجهها المستثمر أو المقترض، ومن هذه المهارات: تحليل الائتمان والتحليل المالي والتفكير النقدي وتقييم المخاطر، ومهارة البحث.
وفي ختام تصريحها، أشارت درويش إلى أن مركز دراسات الاستثمار قد قام بإعداد خطة تدريبية شاملة للعام 2024، حيث أولى اهتماما خاصا بتضمين مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الصلة بأعمال الشركات، وعبرت عن تطلعها لأن تلعب هذه الخطة دورا فعالا في دعم القطاع المالي والاستثماري، وتعزيز عملية تطوير سوق المال الكويتي.
بدوره، شدد غانم على أهمية إدارة المخاطر خلال العملية الائتمانية، إذ لا يمكن لأي قرض أو استثمار أن يحقق الهدف المرجو منه من دون تحديد المخاطر ودراستها وتقييم أثرها على الأداء المالي المستقبلي، وتنطوي عملية تقييم المخاطر الائتمانية على تحليل الجدارة للمقترض، وتحليل خلفيته المالية، والتنبؤ بقدرته على سداد الأموال المقترضة في الوقت المحدد.
ويلعب هذا التحليل دورا أساسيا في تخفيف المخاطر المالية والحفاظ على استقرار النظام المصرفي والمالي وضمان النمو المستدام للاقتصاد، وقد تم تصميم وتقديم هذا التدريب بعناية ليغطي المفاهيم الأساسية بشكل واضح ومتقن ومتضمنا دراسات وأمثلة لمحاكاة الواقع.

MENAFN22012024000130011022ID1107753785

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث