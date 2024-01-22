زين تحصد جائزة أفضل شركة اتصالات في الكويت



الإنجاز يضاف إلى سلسلة جوائز مرموقة حصدتها الشركة مؤخراً من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية التكريم يبرز ريادة «زين» بجميع أوجه عملياتها التشغيلية والتجارية على المستويين المحلي والإقليمي

حصدت «زين» جائزة «أفضل شركة اتصالات» في الكويت، وفازت مجموعة زين بجائزة «أفضل شركة بالحوكمة المؤسسية» في حفل جوائز التميز السنوي لمؤسسة «إنترناشونال فاينانس» في دبي عن العام 2023.وقام الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي بتسلم الجائزتين خلال الحفل الـ 11 الذي نظمته مؤسسة «إنترناشونال فاينانس» لتسليط الضوء على الشركات والمؤسسات الأكثر تميزا على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتخصص بإطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال، ومقرها العاصمة البريطانية لندن.وجاء تتويج زين الكويت بجائزة «أفضل شركة اتصالات في الكويت» للمرة الخامسة - وهو الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة من الجوائز المرموقة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية التي حصدتها الشركة مؤخرا - تقديرا لمركزها الريادي في السوق المحلية، ولتسليط الضوء على تميزها في تلبية احتياجات عملائها بالشكل الذي يرضي طموحاتهم ورغباتهم، وسعيها المستمر في تعزيز حزمة خدماتها وحلولها المبتكرة وعروضها التنافسية لخدمة قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في البلاد.وجاءت جائزة «أفضل شركة اتصالات بالحوكمة المؤسسية في الكويت» التي فازت بها مجموعة زين، تتويجا لسلسلة من التكريمات والتقديرات الإقليمية المرموقة التي حصدتها المجموعة في مجال الحوكمة المؤسسية مؤخرا، وهو يبرز التزامها بتطبيق نموذج إطار عمل سليم لحوكمة الشركات، وتأكيدها على تعزيز بيئة الحوكمة الشاملة، وتعزيز معايير الشفافية والثقة والمصداقية، وتبني كل ما يساعدها في عمليات التطوير المؤسسي، وجذب اهتمام المستثمرين، وتعزيز جهود الوصول إلى بنية تنظيمية متكاملة ذات كفاءة، وتحقيق الامتثال الكامل للوائح والقوانين.يبرز هذا التكريم ريادة «زين» في جميع أوجه عملياتها التشغيلية والتجارية على المستويين المحلي والإقليمي، وتميزها بتقديم الحلول الرقمية الأحدث والأكثر تطورا لقطاعي الأفراد والأعمال، كما يسلط الضوء على صدارتها من ناحية قاعدة العملاء والإيرادات والحصة السوقية، والاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا الجيل الخامس، هذا بالإضافة إلى امتثالها لأفضل المعايير والمتطلبات.وتدرك «زين» أهمية البيانات في دفع عجلة التحول الرقمي في الكويت، حيث توسعت في تقديم سلسلة خدمات مبتكرة في مجال الحوسبة السحابية وحلول مراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لتقديم أفضل الحلول في فئتها لعملائها من قطاع الأعمال والشركات، إذ تغطي «زين» مجموعة واسعة من الحلول من الاستشارات السحابية والخوادم الافتراضية الخاصة والحاويات السحابية إلى مراكز البيانات داخل البلاد والتطبيقات المدارة، لتمكين التحول الرقمي المستدام والابتكار.وتستهدف «زين» قيادة التوجهات الإقليمية الرقمية بتقديم خدمات ذات معايير عالمية لقاعدة عملائها، مع تقديم عوائد ممتازة لمساهميها، والحفاظ على مستوى عال من حوكمة الشركات، حيث تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والسلوك الأخلاقي، ومتطلبات العمل القانونية والتنظيمية، من خلال تطوير عملياتها بما يعكس أحدث التطورات في ممارسات حوكمة الشركات.وتحرص على تمكين أفضل لأصحاب القرار من خلال الاشتمال والتنوع والعمل بنزاهة من خلال الالتزام بمدونة السلوك، وتقود جهود مشتركة لزيادة الوعي بخصوص القضايا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية استجابة للتوجهات العالمية، حيث قامت بوضع سياسات جديدة لتتماشى مع هذه المبادئ، بالإضافة إلى التركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال سياسات وإجراءات على مستوى التحدي، تأخذ في الاعتبار التحديات والمخاطر.وكـــرمـــت مؤسسة «إنترناشونال فاينانس» - التي احتفلت بعامها الحادي عشر هذا العام - إنجازات المؤسسات البارزة في مجالات الاقتصاد والمال والأعمال، فضلا عن الشركات التي قدمت إسهامات كبيرة في سبيل دعم بيئة الأعمال على مستوى أسواق المنطقة.وثمنت «زين» هذه التتويجات التي تعترف بالدور الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص الكويتي في تنمية الاقتصاد الوطني وتمكين التحول الرقمي بمؤسسات الدولة المختلفة، وتقديرها للإنجازات التي تحرزها المؤسسات الكويتية على وجه الخصوص.