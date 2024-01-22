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التجاري يتواجد في التأمينات الاجتماعية

1/22/2024 9:13:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار تعزيز وتطوير التواصل مع العملاء ضمن خطة تسويقية شاملة تهدف إلى تعريف جمهور العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك التجاري الكويتي، تواجد فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ثلاثة فروع تابعة للمؤسسة، لاطلاع موظفي المؤسسة على أحدث المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المطورة والعروض التسويقية والترويجية التي يقدمها البنك لجميع شرائح العملاء.

هذا، وقد حظي جناح البنك في مقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأفرع الثلاثة - في مناطق الشهداء وفهد الأحمد وسعد العبدالله بإقبال كبير، حيث توافد موظفو المؤسسة على جناح البنك وقام فريق المبيعات المباشرة بتعريف موظفي المؤسسة على عرض تحويل الراتب الذي يوفر للموظفين مزايا متعددة وهدية نقدية تصل حتى 2000 دينار كويتي وبطاقات ائتمانية وغيرها من خدمات الدفع غير التلامسية، بالإضافة إلى العديد من الحسابات والبطاقات مسبقة الدفع التي يوفرها البنك والتي تلبي احتياجات شرائح العملاء كافة.

وحرص فريق المبيعات المباشرة على توعية موظفي المؤسسة بأهمية توخي الحذر وعدم الإفصاح عن معلوماتهم المصرفية لأي شخص في إطار مكافحة عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها عملاء البنوك وتجاوبا مع حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية بغرض تعريف عملاء البنوك بحقوقهم وواجباتهم والعمليات والمنتجات المصرفية المتنوعة.

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