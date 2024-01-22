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اتحاد المصارف البنوك تعطل أعمالها 8 فبراير المقبل بمناسبة الإسراء والمعراج

1/22/2024 9:13:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت مدير العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، إنه بمناسبة قرب حلول ذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1445هـ، وبعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي، فإن البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 باعتباره عطلة رسمية، على أن تباشر البنوك أعمالها يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، وذلك بناء على التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن. وبهذه المناسبة، يتقدم اتحاد مصارف الكويت بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك.

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