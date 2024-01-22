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KIB قيم أكثر من 14 ألف عقار خلال 2023

1/22/2024 9:13:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أنه قد عمل على تقييم ما يزيد على 14 ألف عقار خلال العام 2023، حيث يعد قسم التقييم العقاري في البنك، بخبرته الممتدة منذ 1973، مرجعا رئيسيا للعديد من الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية المحلية، وشركات الاستثمار العقاري والأفراد، وذلك للمصداقية التي يتمتع بها وتفاعله المستمر مع السوق، وسرية التعامل وموثوقيته بين العملاء.
وفي هذا الصدد، قال مدير أول التقييم العقاري في KIB، م.علي الشخص: إن الإدارة العقارية - قسم التقييم العقاري يزود الجهات التي تطلب التقييم بتقرير مفصل عن العقار عبر منصة البنك العقارية الرقمية الجديدة كليا KIB Aqari، مواكبا لأحدث الابتكارات الرقمية وخطة التوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية، وذلك من أجل توفير جميع احتياجات العملاء بأسلوب أكثر شمولا وكفاءة وأمانا.
وأضاف: التقرير الذي يقدمه KIB يتضمن كل المتطلبات والمعلومات الأساسية حسب قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بتقرير التقييم العقاري من وصف للعقار، وحالته، ومحتوياته، ونسب الإشغال فيه، وتقدير القيمة الإيجارية للوحدات بعد دراسة المساحات، والخدمات المتوافرة ضمن العقار والمنطقة، إضافة إلى ملاحظات القسم الفنية، والقيمة التقديرية للعقار بالاعتماد على أساليب التقييم العلمية والمعمول بها دوليا، وكذلك إرفاق صورة للعقار وخريطة دقيقة لموقعه.
وأوضح، أيضا، أن قسم التقييم العقاري يقوم بمعاينة المشاريع العقارية قيد التنفيذ، وإعداد التقارير الخاصة بنسب الإنجاز فيها، والإشارة إلى أي ملاحظات، وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع العقارية، مبينا أن القسم مدعوم بفريق عمل متمرس وذي خبرات علمية وعملية كبيرة من مهندسين ومساعدي مهندسين متخصصين في العقار، تم تدريبهم بمهنية عالية، وتلقوا دورات متخصصة، محليا وخارجيا، ليصبحوا من أفضل الكفاءات في هذا المجال.
كما ذكر أن قسم التقييم العقاري يقوم بدراسة وتقييم العقار من خلال تطبيق الأساليب العلمية وهي التكلفة، ورسملة الدخل، ومقارنة المبيعات، حيث يقوم بدراسة قيم العقار التي تم التوصل إليها بالطرق الثلاث المطبقة سلفا، والتركيز أكثر على القيمة الأكثر ترجيحا حسب نوع العقار للوصول إلى القيمة النهائية العادلة للعقار في السوق بشكل متوازن وفق العرض والطلب وخلال فترة عرض مناسبة، إضافة إلى استخدام أساليب أخرى للعقارات ذات الطابع الخاص.

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