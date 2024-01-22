تحديث 4 توربينات بمحطة الصبية
التاريخ
1/22/2024 9:13:12 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أعلنت عن الانتهاء من تحديث أربعة توربينات غازية من طراز GE Vernova 9F.03 في محطة كهرباء الصبية ذات الدورة المركبة بقدرة 2 غيغاوات في الكويت، مضيفة ان المشروع يعتبر جزءا من اتفاقية خدمات بين شركة الغانم انترناشيونال وشركة جنرال إلكتريك فيرنوفا.
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