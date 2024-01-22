Tuesday, 23 January 2024 06:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طيران الجزيرة تعزز تجربة المسافرين عبر الـ T5

1/22/2024 9:13:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
كشفت شركة طيران الجزيرة الرائدة في مجال الطيران التجاري منخفض التكلفة، عن آخر التحسينات التي قامت بها في مبنى ركاب الجزيرة (T5) بمطار الكويت الدولي.
وفي جولة اصطحب خلالها فريق مطار «الجزيرة» بقيادة الرئيس التنفيذي لمبنى «T5» ناصر فهد العبيد وبحضور مدير العمليات في المبنى عبدالله الخواجة ممثلي الصحف الكويتية، أكد العبيد أن المبادرات التي تواصل تنفيذها بهدف تعزيز تجربة المسافرين.
وخلال الجولة كشف العبيد عن تطورات محورية أنجزتها «الجزيرة» الفترة الأخيرة منها فتح 3 صالات انتظار للمسافرين وهي (J3, J4, J5)، واستحداث بوابات ونقاط تفتيش كفيلة بتسريع الإجراءات الخاصة بالمسافرين والقادمين إلى البلاد.
وأضاف: «ما كان يشهده مطار الكويت الدولي حتى 2016 من ازدحام وتأخر في الرحلات، وكذلك استحواذ الشركات الوطنية على حصة تبلغ 46% فقط من السوق دفع (الجزيرة) إلى تدشين مبناها الحالي الذي خفف الضغط عن المطار».
وتابع أن سعة المطار القديم كانت في 2016 تبلغ 5.5 ملايين مسافر إلا أن الأعداد وقتها كانت بحدود 11 مليونا أي ضعف العدد الذي يمكن استيعابه وقتها، ما جعل مطار «الجزيرة» عنصرا مساعدا مؤثرا في التعامل مع الطلب الكبير.
وبين العبيد أن أزمة كورونا شكلت اختبارا صعبا للغاية إلا أن «الجزيرة» تجاوزته بكل مهنية وبدعم من المساهمين الذين ضخوا أموالا كبيرة أسهمت في نهوض الشركة واستعادتها لمتانتها سريعا.
وبالنظر إلى الحصة السوقية الحالية لـ «الجزيرة» أفاد العبيد بأنها بحدود 28%، لافتا إلى حصة الطيران الوطنية عموما قفزت إلى 56%، مشيرا إلى أن 2022 شهد نقل 2.2 مليون راكب والعام 2023 تخلله نقل 3.7 ملايين راكب بزيادة 1.5 مليون راكب.
وأشار إلى أن التحسينات التي شملها المبنى الحالي دفعت إلى زيادة كاونترات السفر من 10 إلى 14 ثم إلى 24 كاونترا بعد إدخال المنافذ العليا حيز الخدمة، وكذلك زيادة عدد بوابات المغادرة من 2 إلى 5.
وعن الخطة المستقبلية، أفاد العبيد بأنها تشمل منطقة مخصصة للتفتيش تستوعب من 3.5 إلى 4 ملايين شنطة سنويا، فيما تهتم «الجزيرة» بتطوير الخدمة الذاتية من خلال منافذها المخصصة للمسافرين.
تجربة سفر سلسة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ «الجزيرة»، روهيت راماشاندران «نخدم اليوم في مبنى T5 ما يقارب 4 ملايين مسافر سنويا، ونهدف إلى تقديم تجربة سفر سلسة، بدءا من نقطة وصول المسافر إلى مواقف السيارات ودخوله المبنى وحتى موعد رحلته والصعود إلى الطائرة. ولضمان هذه التجربة، استثمرنا ملايين الدنانير لتنفيذ عدد من التحديثات والتطورات الجديدة داخل المبنى».
وشملت أهم المبادرات التي تم تنفيذها في مبنى «T5» لتلبية احتياجات المسافرين وضمان راحتهم التالي:
1- خدمة أسرع لتسجيل الأمتعة وصعود الطائرة، حيث أصبحت خدمة التسجيل أسرع بفضل الزيادة في عدد كاونترات قبول الركاب التي تمت إضافتها، علاوة عن أجهزة خدمة التسجيل الذاتية الجديدة. كما توفر «الجزيرة» خدمة تسجيل الوصول المبكر خارج مبنى المطار عبر خدمة «Park and Fly» إذ يمكن للمسافرين تسليم أمتعتهم وتسلم بطاقات صعود الطائرة خلال فترة تتراوح بين 9 إلى 36 ساعة قبل موعد إقلاع الطائرة، حيث تهدف هذه الخدمة إلى التحرر من التوتر المصاحب لإجراء السفر.
2- مرحلة واحدة فقط للإجراءات الأمنية من خلال نقطة أمنية مركزية واحدة فقط عند المغادرة، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت ويغني عن الخضوع لنقاط أمنية إضافية مثل تلك التي تكون عند بوابة الصعود إلى الطائرة.
3- بوابات إضافية للمغادرة، حيث تمت إضافة 3 بوابات لصعود الطائرة، جميعها مجهزة بمساحات للجلوس تستوعب عددا أكبر من الركاب.
4- غرف تغيير الملابس تتوافر في «T5» مخصصة لخدمة المسافرين وعلى وجه التحديد المعتمرين.
5- مطاعم ومقاه تضم خيارات جديدة ومتوافرة على الجهتين ما قبل المرور بالجوازات وما بعدها، وتشمل هذه القائمة علامات شهيرة توفر خيارات مختلفة للوجبات والقهوة.
6- السوق الحرة ويوفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض الحصرية على منتجات العطور والأطعمة والهدايا.
20 دقيقة لصعود الطائرة
وأوضح راماشاندران «من خلال إدارتها لمبنى (T5)، تقدم (الجزيرة) جميع الخدمات لعملائها عبر المطار. وهدفنا تقديم خدمة مميزة وتقليص المدة للانتقال من نقطة الدخول إلى المبنى وحتى الوصول إلى بوابة صعود الطائرة إلى 20 دقيقة فقط لتكون تجربة الركاب سريعة. كما وفرنا فريقا لخدمة العملاء يعمل في جميع أنحاء المبنى على مساعدة الركاب، ومع هذه الاستثمارات الجديدة لتطوير المبنى، نتطلع إلى أن تكون تجربة المسافرين في المطار ممتعة ومرضية مع الأسعار التنافسية التي نوفرها لهم».

MENAFN22012024000130011022ID1107753779

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث