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الكويت للتأمين تحصد جائزة أفضل شركة تأمينات عامة في الكويت

1/22/2024 9:13:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصدت شركة الكويت للتأمين جائزة «أفضل شركة تأمينات عامة» في الكويت للعام 2023 من مجلة «International Finance» العالمية، وهي مجلة عالمية متخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال. استحقت الشركة هذا اللقب تقديرا للدور الرائد والجهود المضنية في قطاع التأمين المحلي، واستنادا إلى ما قدمته الشركة لعملائها من منتجات تأمينية منوعة تناسب الأفراد والشركات، وسعيها المستمر في تعزيز حزمة خدمات وحلول مبتكرة، بالإضافة إلى العروض التنافسية التي تخدم قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت.
والجدير بالذكر أن شركة الكويت للتأمين كانت قد حصلت على جائزة أفضل شركة تأمينات عامة في الكويت للعام 2021 من قبل مجلة The Global Economics، كما حصلت على جائزة أفضل شركة تأمينات عامة في الكويت للعام 2017 من قبل مجلة World Finance.
وبهذه المناسبة، قال سامي شريف الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين: لدى الشركة خطة واضحة تعمل على تنفيذها من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها إلكترونيا وذلك تماشيا مع ثورة التحول التكنولوجي والرقمي في العالم. وأضاف: إلى جانب الأرباح والمبيعات التي حققتها الشركة خلال العام الفائت والحالي، فقد تم تثبيت التصيف الائتماني لشركتنا من وكالة AM Best عند A - مع نظرة مستقبلية مستقرة وA3 من وكالة Moody's.
وختم شريف: يعزز فوزنا بهذه الجائزة سجلنا الحافل بالنجاحات والإنجازات العديدة، كما يعكس الجهود الدؤوبة والتفوق المستمر الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، مؤكدا ريادة وتفوق شركة الكويت للتأمين في إضفاء قيمة مضافة على جميع منتجاتها وخدماتها التأمينية بخبرة تجاوزت 60 عاما.

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