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وربة يحصل على الآيزو في أمن المعلومات

1/22/2024 9:13:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن حصوله عـلى شـهـادة الآيزو 27001:2022 لنظام إدارة أمن المعلومات كأول بنك في الـكويت يحصل على هذه الشـهادة المتقدمة، حيث تمكـن البنك من تحقيق جميع متطلبات المعيار الجديد، الذي تم إصداره في أكتوبر 2022 كإصدار محدث من المعيار السابق ISO 27001:2013 والذي كان بنك وربة قد حصل عـلـى شـهـادة التوافق معه أيضا في مارس 2021 بعد عمليـة تقييم شاملة لكل الضوابط المطبقة لتشمل تأمين المعلومات ومراكز البيانات.
وقال البنك ان تطبيق الضوابط الأمنية الجديدة لتكنولوجيا المعلومات بالمـعـايـيـر الـعالمية، جاء بهدف تحـقـيـق أعـلـى درجات الحماية لبيانات العملاء، والتصدي للمخاطر السـيـبـرانـيـة ومخاطر التكنولوجيا بصورة استباقية، وتأمين جميع المنتجات الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه، والتي تـسـاعـدهم على إتمام تنفيذ معاملاتهم المالية بسهولة وأمان.
وأوضح أن الحصول على شهادة الآيزو تأتي تأكيدا على اهتمام البنك بالسبق في تـطـبـيـق المعايير الدولية الخاصة بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى إطار الأمن السيبراني الصادر عن بنك الكويت المركزي بهدف تأمين المعلومات وبيانات العملاء والتزامه فيما يخص المحافظة على فاعلية أنظمة أمن المعلومات والالتزام بتجديد الشهادة واستمراريتها.
وبهذه المناسبة، أعرب أنور الغيث نائب الرئيس الـتـنـفـيـذي للخدمات المساندة والخزانة في بنك وربة عن بالغ سـعـادتـه بتحقيق هذا النجاح الذي يعتبر إنـجـازا كبـيرا يعكس التزام بـنـك وربة بتوفير بيئة آمـنـة ومستقرة لعملائه، مؤكدا اهتمام الإدارة التنفيذية وسعيها المستمر نحو رفـع كفاءة الأعمال والتطوير المستمر لقواعد الحماية والأمان، لافتا إلى بذل فريق عمل البنك جهودا كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز، الذي هو محل فخر وتقدير.
وأشار الغيث إلى أن هذا الإنجاز غير المسبوق على مستوى القطاع المصرفي محليا ودوليا يعزز ريادة البنك في التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأضاف ان ذلك يدعم ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في نـظـم ومعـايير إدارة أمن المعلومات في البنك، كأحد أعمدة الاقتصاد الكويتي، ويعكس أيضا كفاءة فريق عمل البنك في إدارة أمن المعلومات.

MENAFN22012024000130011022ID1107753777

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