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الوطني يحتفي بتخريج الدفعة الثامنة من متدربي برنامج Highfliers

1/22/2024 9:13:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج الدفعة الثامنة من المتدربين المشاركين في برنامج HighFliers لقادة المستقبل، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال IE Business School.
حضر حفل ختام النسخة الثامنة من البرنامج الإدارة التنفيذية للبنك، وممثلون من كلية إدارة الأعمال في مدريد.
واستمرت هذه النسخة من البرنامج على مدار 6 أشهر، وشهدت تخريج 21 موظفا من إدارات مختلفة بالبنك بما في ذلك شركة الوطني للاستثمار، والفروع الخارجية (الوطني لإدارة الثروات بالمملكة العربية السعودية، ولندن وشنغهاي وباريس والبحرين).
وتناولت العديد من المواضيع المهمة، مثل تعلم المهارات الأساسية للقيادة، والاتجاهات الجديدة في التسويق، ومهارات التفاوض، وبناء ثقافة التميز، وإدارة التغيير والابتكار، وقياس وإدارة الأداء إلى جانب علم الإدارة والاتصال الفعّال وابتكار أساليب جديدة وغير تقليدية في التفكير والجمع بين المهارات التقنية ومهارات القيادة وصولاً إلى التفكير القيادي الاستراتيجي.
واستعرضت الفرق المشاركة مشاريعها لأحدث الحلول والابتكارات المصرفية، وتم اختيار 3 فائزين ضمن فئة الأعلى أداءً، كما تم اختيار الفريق الفائز من قبل لجنة التحكيم التي تتشكل من الإدارة التنفيذية وممثلي كلية إدارة الأعمال IE Business School، وسيتم تطبيق المشروع الفائز بعد اجتياز المعايير والشروط التي يضعها البنك.
وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نجلاء الصقر: «يعتبر برنامج NBK High Fliers الخاص بتطوير القيادات المصرفية الشابة، جزءًا من جهود البنك المستمرة في تنمية رأس المال البشري وتطوير المواهب، كما أنه يعكس رؤية البنك بوضع التنمية المستدامة للكوادر البشرية في مقدمة أولوياته، لاسيما القيادات الشابة التي يعتبرها البنك من العوامل الجوهرية لتحقيق تطلعاته على المدى البعيد».
وأضافت أن الوطني يولي أهمية كبرى للارتقاء بقدرات موظفيه ويسخر كافة الإمكانيات للمساهمة في تطورهم المهني وذلك عبر توفير برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم وذلك من أجل مواكبة أبرز التغييرات التي تشهدها الصناعة المصرفية.
ويتمتع بنك الكويت الوطني بثقافة بيئة عمل فريدة ويسخر كل الإمكانات للمساهمة في تطوير موظفيه ويسعى دائما لتحفيز طاقاتهم الإبداعية، وهو ما ينعكس إيجابيا على أدائهم، ويضع البنك في مكانة رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.
جدير بالذكر أن كلية إدارة الأعمال IE Business School التي تأسست في عام 1973 تعد واحدة من أكبر كليات إدارة الأعمال في العالم حيث تحل بشكل دائم في مقدمة التصنيف العالمي المعترف به من قبل المجلات والصحف العالمية، فوربس وذي إيكونوميست وفايننشال تايمز وبلومبيرغ.

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