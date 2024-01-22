الخليج أول بنك يبرم شراكة مع Coach Hub

سلمى الحجاج: الشراكة تُسلط الضوء على أهمية الاستثمار في قادة بنك الخليج وتعزيز مهاراتهم

أعلن بنك الخليج عن شراكته المبتكرة والأولى من نوعها مع «Coach Hub» المنصة العالمية في برامج الإرشاد لتنمية المهارات القيادية مع التركيز الخاص على الإدارة العليا، الأمر الذي يعكس ريادة البنك في القطاع المصرفي والتزامه بتطوير القيادات وتعزيز مهاراتهم في بيئة متسارعة التغييرات من خلال سلسلة جلسات فردية تفاعلية قابلة للقياس لتوجيههم مهنيا وذاتيا.وتمتلك منصة Coach Hub أكثر من 3500 مرشد معتمد، وتقدم برامجها الإرشادية بنحو 60 لغة مختلفة، وتوفر للمتدربين فرص إرشادية رفيعة المستوى لتنمية مهاراتهم القيادية. وذلك على عكس برامج التدريب على القيادة العامة، بحيث يمكن للمرشدين تصميم توجيهاتهم وفقا للاحتياجات والأهداف المحددة لمتدربيهم من خلال فهم نقاط القوة والضعف لكل متدرب، ويمكن للموجهين كذلك تقديم المشورة والدعم المستهدف، الذي يتناول بشكل مباشر مجالات التحسين الخاصة بهم.وبهذه المناسبة، أعربت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج عن سعادتها بالتعاون مع منصة Coach Hub، والاستفادة من قدراتها الكبيرة والشبكة الواسعة من مرشديها المعتمدين في تعزيز مهارات قادة بنك الخليج.وقالت: نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز أداء فريق القيادة وتعزيز فعالية الإدارة. نتطلع إلى تحقيق نجاحات جديدة وتحسين استدامة أعمالنا من خلال هذه الفرصة الفريدة في عالم التنمية الشخصية والمهنية.وأضافت الحجاج: موظفونا أساس نجاحنا وسر تميزنا في القطاع المصرفي، ونعمل بشكل مستمر على تمكينهم من التفوق والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية. ونحرص على تطوير قادة بنك الخليج وإبقائهم على اطلاع دائم بأحدث التطورات التكنولوجية، باعتبارهم المحور الأساسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، وذلك من خلال تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المصرفية الكبرى التي تمر بها الصناعة المصرفية محليا وعالميا.