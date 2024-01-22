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الأهلي يطلق باقة Elite Plus الجديدة

1/22/2024 9:13:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق البنك الأهلي الكويتي باقة Elite Plus الجديدة ضمن إطار حرصه على توفير مزايا حصرية للعملاء المميزين المؤهلين للانضمام إلى هذه الفئة وتوفير خدمات مصرفية مميزة ومتكاملة لهم.
وبهذه المناسبة، صرحت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي: يتماشى تقديم الباقة الجديدة مع التزامنا المستمر بتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا، ويعكس تفانينا في تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية المخصصة لهم وفق أعلى مستويات التميز الذي يتمتع به البنك.
وتقدم باقة Elite Plus الجديدة من البنك الأهلي الكويتي مجموعة من المزايا الحصرية التي تضع معايير جديدة لتقديم خدمات شخصية تناسب نمط حياة العملاء المميزين واحتياجاتهم المالية، بما في ذلك تقديم البطاقات مسبقة الدفع مجانا، وبطاقة ائتمانية إضافية مجانية، إلى جانب الحصول على دفتر شيكات وكشف حساب والقيام بتحويلات مالية محلية ودولية مرتين شهريا. ويترافق ذلك مع الحصول على صندوق أمانات مجانا، وتوصيل النقد مجانا على مدار العام، وغيرها من المزايا.
من جهة أخرى، سيحصل عملاء «Elite Plus» على بطاقة ائتمانية فريدة من نوعها تقدم للعميل مجموعة من المكافآت بما فيها 10 آلاف نقطة ترحيبية، بالإضافة إلى 5 نقاط عند إنفاق 1 دينار كويتي محليا و7 نقاط دوليا، وتأمين السفر والتغطية الصحية، والدخول إلى صالات الانتظار في أكثر من 1000 مطار حول العالم، وخدمات المساعدة في المطارات داخل دولة الكويت وعلى المستوى الدولي.
وذكرت معرفي: نحن على ثقة بأن برنامج Elite Plus سيعمل على الارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائنا وتعزيز مكانة البنك الأهلي الكويتي الرائدة في القطاع المصرفي داخل دولة الكويت، لافتة إلى أن البنك يواصل تقديم خدمات مصرفية ومالية وتجربة لا مثيل لها لجميع فئات العملاء لديه.
ودعت معرفي في نهاية تصريحها الجميع إلى متابعة الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي الكويتي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعرف على الحملات الترويجية والعروض والخصومات التي يقدمها على مدار العام.

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