أسواق المال نظمت فعالية توعوية للتعرف على متطلبات تقارير الاستدامة للشركات المدرجة

MENAFN - Al-Anbaa) نظمت هيئة أسواق المال فعالية توعوية بعنوان «متطلبات تقارير الاستدامة للشركات المدرجة»، وذلك في إطار سعيها لتوعية الشركات المدرجة في البورصة بالمواضيع والمستجدات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة.وبدأت الفعالية باستعراض لدور ومفهوم الاستدامة من منظور الهيئة، قدمه حمد النجدي، المحلل الرئيسي في إدارة تنظيم الأسواق لدى هيئة أسواق المال، كما تناول فيه حجم الاستثمار العالمي الموجه لتحقيق أهداف الاستدامة، ودور الهيئة في تنظيم جوانب الاستدامة، ونبذة عن متطلبات إعداد التقارير.

وتلا ذلك إقامة ورشة عمل أدارها كريم أبوعيد شريك خدمات الاستدامة بمكتب البزيع للاستشارات RSM، وتناولت أبرز ممارسات الاستدامة، وطرق إعداد التقارير، وفق الأطر العالمية ابتداء من توضيح طبيعة العلاقة بين الاستدامة والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، وركائز هذه العوامل، مرورا بالتطورات والمستجدات المتعلقة بالاستدامة والأطر العالمية لإعداد التقارير.

أما آخر محاور هذه الفعالية فكان حلقة نقاشية تم فيها تبادل وجهات النظر من جهات متنوعة، وقد شارك فيها عبدالرحمن الفيلكاوي مدير إدارة تنظيم الأسواق من هيئة أسواق المال، وجينيفر سليمان الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركات زين، ود.دلال الغواص مستشار مؤسس لدى سواباك، وأدار الحلقة النقاشية كريم أبوعيد شريك خدمات الاستدامة بمكتب RSM.

وتطرقت هذه الحلقة النقاشية إلى دور الهيئة على صعيد تعزيز الشفافية في تقارير الاستدامة من خلال متطلبات التقارير وضرورة الالتزام بالمعايير العالمية لإعداد تقارير الاستدامة وتوفير بيئة حوكمة داعمة لذلك، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق معايير الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة ISSB.هذا، وقد أوضح المتحدثون القيمة المضافة التي تقدمها تقارير الاستدامة للشركات وأهمية دمج عناصرها في إستراتيجية الشركات، وما لذلك من آثار، ودور الشركات في قياس الانبعاثات الكربونية، وما يتخلل كل هذه المواضيع من تحديات وفرص.