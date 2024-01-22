أوروم تشكل مجلسًا قويًا لقيادة الاستثمارات العالمية

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- EmailWire) بليزانتون، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية (ARAB NEWSWIRE) – تفخر أوروم إيكويتي بارتنرز ذ.م.م، وهي شركة رائدة في مجال رأس المال الخاص متخصصة في استثمارات مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، بالإعلان عن توسعها العالمي من خلال تعيين أربعة من قادة الصناعة المتميزين إلى مجلس إدارتها. يتكون الفريق من خبراء في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية والعمليات والتمويل، مستعدون لرفع أداء مراكز البيانات في المناطق الرئيسية حول العالم.
أعلن فينكات بوسا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: "بفضل وجود هذا المجلس المؤثر، فإن أوروم مستعدة للتقدم بخطى كبيرة. حكمتهم وتأثيرهم المجتمع سيلعبان دورًا حيويًا أثناء بناء محفظة عالمية من الدرجة الأولى وتعزيز موقعنا كقوة رائدة في منظومة مراكز البيانات العالمية."
مجموعة من الخبرة:
كيفن وولينويبر، النائب الرئيس الأول والمدير العام في سيسكو: كخبير تكنولوجي، ينسق كيفن المشاهد الرقمية، لضمان أن كلٍ من مراكز بيانات أوروم يتجاوب مع الحلول المتطورة ورؤى السوق الرائدة.
ج. سكايلر فيرنانديز، مؤسس وشريك عام في شركة فيو فينتشر بارتنرز: خبير في رأس المال الاستثماري وتوسيع الشركات، حيث استثمر في أكثر من 160 شركة، بما في ذلك عدد من الشركات الفريدة من نوعها، ويعزز قدرات أوروم من خلال ذكاء استثماره وتوسيع الشركات إلى آفاق جديدة.
سعيد الهاملي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة اتصالات مصر ومستثمر في مجال التكنولوجيا: كزعيم عالمي في مجال الاتصالات، يضمن سعيد لتوسع أوروم الصدى الكبيرعبر القارات بفضل مهاراته القيادية.
شريدار نارايان، مدير المجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع البنية التحتية (الصناعية واللوجستية) في مجموعة هيرانانداني ومستثمر ومرشد للابتكار التكنولوجي والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وتكنولوجيا البيئة: كخبير تشغيلي وخبير في هندسة تمويل الأعمال، يجلب شريدار خبرة استثنائية في المالية والعمليات وخبرته الواسعة التي تزيد عن 23 عامًا من خلال مناصب قيادية شغلها في قطاعات الأعمال للمستهلك والخدمات المالية والبنية التحتية.
من الاستثمار إلى الارتفاع:
ستوجه هذه المجموعة المتنوعة محفظة أوروم المتنامية بفعالية لضمان أن معرفتهم المجتمعة ستساهم في:
• تحديد وتأمين فرص النمو العالي في مجال مراكز البيانات ومساحات مراكز البيانات الصغيرة ومتناهية الصغر وخدمات الإدارة وتطوير الحلول الذكية لتقديم الخدمات بكفاءة مثلى للعملاء في الأسواق العالمية الرئيسية، مكوِّنة نموًا مذهلًا.
• التنقل بحكمة في المشهد التنظيمي وتأمين الموافقات اللازمة بثقة، لضمان سلاسة العمليات.
• تنفيذ أفضل الممارسات لبناء وإدارة وصيانة مراكز البيانات بكفاءة، ضامنين أداءً متميزًا.
• بناء علاقات قوية مع الشركاء والمستثمرين لتعزيز النمو الإضافي، مكرسين القيمة عبر النظام البيئي بأكمله.
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