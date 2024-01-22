العثور على 7 أشخاص مقتولين بالرصاص بموقعين بشيكاغو

العثور على 7 أشخاص مقتولين بالرصاص بموقعين بشيكاغو
التاريخ
1/22/2024 9:09:37 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت الشرطة في منطقة جولييت القريبة من شيكاغو بولاية إلينوي يوم الاثنين إنها عثرت على سبعة أشخاص مقتولين بالرصاص داخل منزلين في المنطقة، وإن المحققين يبحثون عن رجل كان على معرفة بالضحايا مشتبه به في القتل.
وقالت الشرطة إنها ليست لديها معلومات حتى الآن عن الدافع المحتمل لإطلاق الرصاص، لكنها قالت إن هناك اعتقاد بأن الضحايا
أفراد من نفس العائلة.
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