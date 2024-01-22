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العثور على 7 أشخاص مقتولين بالرصاص بموقعين بشيكاغو

1/22/2024 9:09:37 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت الشرطة في منطقة جولييت القريبة من شيكاغو بولاية إلينوي يوم الاثنين إنها عثرت على سبعة أشخاص مقتولين بالرصاص داخل منزلين في المنطقة، وإن المحققين يبحثون عن رجل كان على معرفة بالضحايا مشتبه به في القتل.

وقالت الشرطة إنها ليست لديها معلومات حتى الآن عن الدافع المحتمل لإطلاق الرصاص، لكنها قالت إن هناك اعتقاد بأن الضحايا
أفراد من نفس العائلة.

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