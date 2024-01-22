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مهرجان الفنون الإسلامية يختتم فعاليات الدورة الـ 25

1/22/2024 8:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتم مهرجان الفنون الإسلامية فعاليات الدورة الخامسة والعشرين التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنظيم من إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة.

صورة عالمية

وقال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان: ((إن وصول المهرجان إلى ما هو عليه الآن من صورة استثنائية عالمية، إنما يأتي بفضل رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، ورؤية سموّه في أهمية الفنون كجانب حضاري، وقد كانت الدورة الخامسة والعشرون صورة مستمرة لهذه الرؤية في الاحتفاء بالفنون الإسلامية)). وأضاف: ((توثّق الدورة الخامسة والعشرون مشاركات عالمية متنوعة شكّلت حالة جمالية واسعة، وجَمعت في مكان واحد أكثر من طيف إبداعي برؤى مختلفة، ساهمت بتشكيل مشهد فني لافت عزّز من رؤية المهرجان العالمية في إبراز هذا الفن الإسلامي الأصيل...)).

وأشار مدير المهرجان أن الدورة الخامسة والعشرين حظيت بتغطية إعلامية محلية وعربية وعالمية واسعة ما يؤكد أهمية هذا الحدث، مؤكداً في الوقت نفسه أن العمل للدورة المقبلة قد بدأ.

وضمّت الدورة الخامسة والعشرون 132 فعالية. وشارك فيها : 50 فناناً من 25 دولة تصدّرتها الإمارات. وقدّمت الدورة 319 عملاً فنياً من تجهيزات، وحروفيات، وجداريات، ولوحات في الخط الأصيل والزخرفة، فيما تم تنظيم 81 ورشة فنية. في حين استضاف المهرجان أكثر من 80 ضيفاً من إعلاميّين ومحاضرين وخطّاطين ومشرفي الورش الفنية.

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