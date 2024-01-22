اكتشافات أثرية جديدة مهمة في أبوظبي

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي موسم التنقيب الأثري 2023 - 2024، وتشير إلى أن الاكتشافات الحالية ليست سوى جزء صغير مما يتوقع اكتشافه من ثقافة العصر البرونزي بمنطقة ((أم النار)) في أبوظبي، التي كانت سائدة في الحقبة الزمنية ما بين 2500 و2000 قبل الميلاد.

وتؤكد اللقى الأثرية الأخيرة في الإمارة أهمية دورها الرئيس في التجارة الإقليمية والعالمية منذ القدم، وتسلط الضوء على ابتكارات مجتمعات العصر البرونزي التي استوطنت المنطقة، وتسهم في رسم صورة أوضح وأكمل عن تاريخ أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

طرق مبتكرة

وتشير مكتشفات مواقع التنقيب في أبوظبي إلى استخدام الحضارات القديمة للموارد الطبيعية بطرق مبتكرة وحريصة، مثل النحاس واللؤلؤ والجص والمياه العذبة، لتسهيل التجارة الدولية وتعزيز رفاه المجتمعات وتحقيق الرخاء.

تقع جزيرة ساس النخل بالقرب من وسط المدينة الحديثة، وتعرف محلياً باسم ((أم النار)) كناية عن الرماد والتربة الداكنة الناتجة عن الحرائق التي تغطي مساحات واسعة من الموقع، ولأنها الموقع الأول الذي نقب فيه في المنطقة من هذه الحقبة الزمنية، فقد أعطت الجزيرة اسمها ((أم النار)) لحضارة العصر البرونزي.

وبعد مرور نحو 65 عاماً على إجراء التنقيبات الأثرية الأولى في أبوظبي في هذا الموقع، بدأت عمليات التنقيب الجديدة في ساس النخل، ويتضمن برنامج التنقيب الأثري الحالي أيضاً أعمالاً في مواقع مختلفة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، ومنها مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو في العين. تضمنت اللقيات التي اكتشفت أخيراً نتيجة التنقيب في المنطقة مجموعة محفوظة جيداً تضم أكثر من 30,000 قطعة عظمية تتيح معرفة معلومات إضافية عن النظام الغذائي السائد في العصر البرونزي.

وتشمل الاكتشافات الحجرية الرحى والأحجار المصقولة والفؤوس والخرز، ووعاءً من الحجر الناعم، إضافة إلى أقراص حجرية دائرية مثقوبة كانت تستخدم لتثقيل شباك الصيد. وتتضمن اللقيات النحاسية مطرقة صغيرة أو إزميلاً وخطافات صيد.

وعثر أيضاً على عدد كبير من الأواني الفخارية المستوردة من مناطق بعيدة، ما يؤكد الدور المحوري للجزيرة آنذاك في التجارة التي كانت سائدة بين المناطق البعيدة. واكتشفت التحليلات أن القار الموجود في الموقع يتطابق مع مصادر في بلاد ما بين النهرين القديمة، حيث استخدم في صناعة الفخار المقاوم للماء، وفي حفرة تخزين مبطنة بالطين.

وتشير الآثار على الحبال والأخشاب إلى استخدام القار في العزل المائي لهياكل القوارب من العصر البرونزي، ما يشكل دليلاً على ازدهار الملاحة البحرية لفترات زمنية طويلة. وتعني هذه الاكتشافات أن جزيرة ساس النخل كانت ميناءً بحرياً مزدهراً خلال الفترة من 2800 إلى 2200 قبل الميلاد، وعلى درجة كبيرة من الأهمية بسبب أنشطتها التجارية مع بلاد ما بين النهرين ووادي السند.

مكانة وقيمة

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: ((كان الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، شغوفاً بتاريخ دولتنا، وأسهم في تعزيز فهم أكثر شمولاً ووضوحاً لتاريخ أبوظبي.

ونؤكد في الدائرة أهمية الاكتشافات الأثرية الجديدة؛ لأنها تبرز مكانة ساس النخل ((أم النار)) على طرق التجارة الدولية من جهة، والوعي البيئي المبكر لدى الإماراتيين القدماء بأهمية الاستدامة، والانسجام التام مع الطبيعة المحلية وكائناتها ومواردها، إضافة إلى أنها تظهر الجهود الكبيرة لعلماء الآثار لدينا، وأهمية حفريات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في تعميق معرفتنا بالحياة اليومية لأجدادنا، ورسم صورة أوضح لتاريخنا ومنطقتنا)).

وستعرض الاكتشافات الحديثة في ((أم النار)) وغيرها من المواقع الأثرية المهمة في جميع أنحاء الدولة في متحف زايد الوطني المقرر افتتاحه في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات في أبوظبي خلال عام 2025.