الفنان العالمي رشيد رنا: دبي مركز إبداع يجذب أبرز الفنانين

أكد الفنان الباكستاني المعاصر، رشيد رنا، أن دبي تحولت بشكل سريع إلى مركز إقليمي جاذب للمواهب والمبدعين.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة باكستانية، تحدث خلالها عن رؤيته وتطلعاته في دمج التكنولوجيات الحديثة في ممارسته الفنية، وعن تجربة معرضه الأول في دبي بغاليري ((فولت آرت بروجكتس))، والذي أقيم بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف ((كوب28)).

وقال الفنان لصحيفة ((بيزنس ريكوردر)) الباكستانية: ((تطورت دبي ودولة الإمارات بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، وباتت شاملة لمجتمعات من جنوب آسيا وشمال أفريقيا، موفرة مركزاً إقليمياً، يتيح للفنانين مشاركة أعمالهم الإبداعية)) وتبادل الأفكار، لافتاً إلى أن العقدين الأخيرين شهد ظهور مراكز إقليمية، مثل دبي وبكين وشنغهاي وبرلين.

وأوضح الفنان أن انجذابه لعرض تركيبته الغامرة في دبي يعود إلى واقع أن العمل جاء متوافقاً مع أهداف مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، وكانت التركيبة عبارة عن فسيفساء من الصور لسفن شراعية وقمامة وفيضانات في باكستان، وجميعها يسلط الضوء على الاستفسارات المادية، التي قادت العالم إلى أزمة المناخ.

ولفت رشيد رنا إلى أهمية عنوان العمل ((ما يكمن وراءها))، لأنه استخدم قطعة فنية قديمة، وأخذها إلى ما هو أبعد إلى مكان يكمن ما وراءها، حيث توجد طبقة إضافية من تكنولوجيا الواقع الافتراضي.

ولتحقيق ذلك تم تحويل صور ثابتة إلى مقاطع فيديو على الهاتف الذكي حيث ((من الممكن التفاعل مع العمل الفني من خلال الواقع الافتراضي))، كما استخدم الواقع المعزز، ضمن العمل، لأنه اعتقد أنه يمكن إضافة بعد آخر إلى تركيبة سابقة عنوانها ((حسابات خارجية))، فانتهى الأمر بتحديث عمل سابق لمعرض جديد مدركاً في غضون ذلك ديمومته وطابعه الجديد.

ووفق الصحيفة هذه ليست أول تجربة لرنا في التكنولوجيا، إذ سبق أن ابتكر بالتعاون مع صديق وعالم أحياء عملاً يعتمد على الحمض النووي، وهذا العمل معروض حالياً في مومباي.

ويتطلع الفنان إلى دمج التقنيات الحديثة في ممارسته الفنية، بما في ذلك تجارب الذكاء الاصطناعي، قائلاً إن علاقتهما ((تكافلية)).

تصفه الصحيفة بأنه أحد الفنانين الرائدين في جنوب آسيا اليوم، حيث يشتهر بالابتكارات المفاهيمية والاستراتيجيات البصرية الدرامية، وهو يرى أن التكنولوجيا سمحت له بالتعمق أكثر في ممارسته، موضحاً: ((تتيح التكنولوجيا لمزيد من الموارد القدرة على التعبير عن الزمن الذي توجد فيه))، مضيفاً: أن التكنولوجيا تفتح أمامه السبل والإمكانات، وهو منفتح لاحتضان التكنولوجيات الجديدة، حيث أصبحت جزءاً كبيراً من حياتنا.

وبرغم إنشائه أعمالاً فنية بالتعاون مع أحد خبراء الذكاء الاصطناعي، إلا أنه لا يزال يرى، حسب قوله، الكثير مما يتعين تطويره في المجال، موضحاً ((لا تزال الإمكانات محدودة، وتحتاج قاعدة البيانات إلى التوسع أكثر، وهو ما سيحدث حتماً)).