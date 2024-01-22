«المرموم: فيلم في الصحراء» يعزز مكانة دبي واحة لصنّاع السينما

أسدلت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، أول من أمس، الستار على فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء))، وذلك خلال حفل نظمته في محمية المرموم الصحراوية، توجت فيه عدداً من الأفلام المشاركة في مسابقة ((المرموم للأفلام القصيرة))، حيث فاز فيلم ((سمكة غزة)) للمخرج محمد حرب بالمركز الأول عن فئة الأفلام الوثائقية، وحصد فيلم ((الزهرة)) من إخراج نيمار بريسيوسو سينسيل بفئة أفلام الأنيمشن (التحريك)، بينما تربع فيلم ((حلاوة مرة)) للمخرج زاهر القصيباتي على عرش فئة أفلام الحركة الحية (لايف أكشن).

حفل الختام

حضر حفل الختام الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة))، وأعضاء لجان تحكيم المهرجان، من بينهم المخرج ورسام الكاريكاتير الإماراتي حيدر محمد، والمخرج الإماراتي هاني الشيباني، والممثلة الإماراتية الدكتورة سلامة المزروعي، وتابعوا عرض الفيلم القصير ((المرموم)) للمخرج حسين الأنصاري، الذي تم تصوير مشاهده بالكامل في موقع المهرجان، حيث شكل الفيلم نتاج ورشة سينمائية أقيمت خلال فترة تنظيم المهرجان تحت إشراف ((دبي للثقافة)).

تجربة متكاملة

وأشارت موزة الفلاسي، مدير مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء))، إلى أن المهرجان يشكل تجربة ثقافية متكاملة ومتنوعة، تسهم في تحقيق أهداف رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، وأكدت أن مسابقة ((المرموم للأفلام القصيرة)) تعزز قيمة الحدث بوصفه حاضناً للمواهب السينمائية المحلية والخليجية والعربية.

وقالت: ((نجحت أفلام المسابقة في لفت انتباه أعضاء لجان التحكيم والجمهور على حد سواء، بفضل ما تتمتع به من جودة وتنوع في موضوعاتها ومضامينها ومستوياتها الفنية والجمالية، ما يعكس محاولات صناع الأفلام الدائمة لتقديم الأفضل في أعمالهم))، منوهة بأن ((دبي للثقافة)) وفي إطار جهودها لتعزيز المشهد السينمائي المحلي، سعت عبر سلسلة الجلسات النقاشية والندوات وورش العمل إلى رفع مستوى أصحاب المواهب وتطوير مهاراتهم، ويأتي ذلك في إطار التزاماتها الهادفة إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على النهوض بصناعة السينما المحلية، وضخ دماء جديدة في عروقها، تعزيزاً لمكانة دبي وجهة جاذبة لصناع الأفلام.

وكانت نسخة المهرجان الثالثة حققت نجاحات لافتة تعكس ثراء وحيوية الحراك الثقافي في دبي، حيث تمكنت من استقطاب أكثر من 10 آلاف زائر تابعوا على مدار 10 أيام أكثر من 70 فيلماً روائياً تحمل بصمات عدد من صناع الأفلام الإماراتيين والخليجيين والعرب والأجانب، من بينها 56 عملاً قصيراً تنافست على جوائز ((مسابقة المرموم للأفلام القصيرة)) ضمن فئاتها الثلاث، إضافة إلى الفيلم الوثائقي ((وايلد دبي)) من إنتاج المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتشكيلة أفلام وثائقية من إنتاج مركز محمد بن راشد للفضاء، ومجموعة من الأفلام العالمية والعربية المرشحة لجائزة الأوسكار مقدمة من قبل ((فوكس سينما))، من بينها الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار ((وداعاً جوليا)) للمخرج محمد كردوفاني، والفيلم المرشح لجائزة الأوسكار ((حوجن)) للمخرج ياسر الياسري، كما تضمنت القائمة فيلم ((العشاء العائلي الأخير))، وفيلم ((غير منفصلين)) (The Inseparables) للمخرج جيريمي ديجروسون، وفيلم ((السنافر)) (The Smurfs Back to Nature)، إلى جانب مجموعة أعمال متنوعة من تقديم بلدية دبي، بينما عرضت منصة ((أوان)) الرقمية التابعة لـ((دبي للإعلام)) في ركن الأطفال ما يقارب 18 فيلماً قصيراً.

30 ورشة عمل

وشهد المهرجان، الذي يدعم الدورة الرابعة من حملة السياحة الوطنية الداخلية ((أجمل شتاء في العالم))، تنظيم 30 ورشة عمل استهدفت صناع الأفلام وأصحاب المواهب الناشئة، وأكثر من 20 ندوة وجلسة نقاشية وحوارية شكلت جسراً للتواصل بين صناع الأفلام والخبراء والمختصين في كافة مجالات السينما، كما تضمن البرنامج إقامة 13 فعالية ترفيهية وموسيقية وتراثية متنوعة، من بينها مسرحية ((طوي غبيشة)) للفنان مرعي الحليان المقدمة بدعم من ((صندوق الوطن))، إلى جانب 25 ورشة عمل مخصصة للأطفال، قدمها مركز الجليلة لثقافة الطفل وبلدية دبي.

معارض فنية

واستضاف الحدث ثلاثة معارض فنية مستلهمة من تاريخ السينما، من بينها معرض ((روائع الملصقات السينمائية)) الذي ضم مجموعة فريدة من مقتنيات معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى معرض ((قصص ترويها الطبيعة))، الذي يضم أعمالاً من ((مركز عكاس للفنون البصرية))، و((مركز راشد لأصحاب الهمم))، كما استقطب المهرجان نحو 80 متطوعاً أدوا دوراً حيوياً في إنجاح نسخته الثالثة، من خلال ما بذلوه من جهود أثناء قيامهم بتوجيه الزوار وتقديم ما يحتاجونه من تسهيلات لضمان حصولهم على تجربة فنية متكاملة.

يذكر أن المهرجان الذي يرفع شعار ((قصص ترويها الطبيعة)) أقيم بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في دبي، وهي: لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، الشريك الرئيس للمهرجان، و((بكل فخر من دبي))، شريك المأكولات والمشروبات، إلى جانب الشركاء الإعلاميين، وهم: ((دبي للإعلام))، و((مجلس الإمارات للإعلام))، و((منصة أوان الرقمية))، إضافة إلى داعمي المهرجان: بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهلا تاكسي (كريم)، وداعمي المحتوى، وهم: فوكس سينما، وصندوق الوطن، وفيجن 3000 (Vision3000)، وجاما للهندسة (Gamma Engineering)، وراين دانس (Raindance)، ومركز راشد لأصحاب الهمم، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز عكاس للفنون البصرية.