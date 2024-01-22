قوافٍ عذبة تعانق أنوار «أبو الفنون» ضمن «مسرح الشباب في دبي»

أمسية أدبية مضمخة بعبير القوافي، شهدها أخيراً، مسرح الشباب للفنون بدبي، استضاف فيها الشاعر محمد عبدالله البريكي، مدير بيت الشعر في الشارقة، وقدمتها الشاعرة الهنوف محمد، لتمثل أولى فعاليات القطاع الأدبي للمسرح، وحضرها جمهور عريض من الأدباء والشعراء والمثقفين.

وفي بداية الأمسية التي حضرها ناجي الحاي، رئيس مجلس إدارة مسرح الشباب للفنون، رحبت الهنوف محمد بالشاعر محمد البريكي، وأشادت بسيرته الأدبية والشعرية الحافلة، وبإنتاجه الشعري الغزير والمتنوع، والذي تنقل فيه ما بين الشعر العمودي والشعر النبطي، فهو الشاعر الذي أطر المدن في مرايا الغمام، وألهم الليل ليترك باب المقهى، وكانت قصائده وتراً يداعب أفئدة القلوب على امتداد خريطة الوطن العربي الكبير، وغدت أشعاره موضوعاً للعشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات والكليات العربية من المحيط إلى الخليج.

وابتدأ الشاعر محمد عبدالله البريكي، مدير بيت الشعر في الشارقة، الأمسية بقصيدة عاد فيها إلى شعر الأقدمين، مستحضراً شاعر المعلقات الأول امرأ القيس، ومازجاً في توليفة بديعة ما بين شعره وشعر رهين المحبسين أبي العلاء المعري بقوله:

صُعوداً إلى المَعْنى الّذي لا يُطاوَلُ

أَقولُ: نَعَمْ أَسْطيعُها لا أُحاوِلُ

فإنَّ الّذي بَعْدَ امْرئ القَيْسِ قَدْ أتى

سَيَأْتي بِما لَمْ تستطِعْهُ الأوائِلُ

وألقى الشاعر محمد عبدالله البريكي قصيدة من شعره النبطي، عطرت الأجواء الشتوية بالمسك والعنبر، ثم أخذ جمهوره في جولة سريعة إلى وادي عبقر الشهير، حيث يقول البريكي:

واحِدٌ أَيْقَظَ النُّجومَ لِيَسْهَرْ

زَفَّ لِلشِّعْرِ ماءَهُ فَتَشَجَّرْ

كُلَّما شَدَّ لَيْلَهُ وتَجَلّى

سَقَطَتْ في السَّماءِ دِيمَةُ عَنْبَرْ

ولم يكتفِ البريكي بالنزهة مع النجوم في وادي عبقر، بل حمل مستمعيه في رحلة عبر البحار والجبال والصحارى والوديان، ليقودهم إلى مصر العروبة متغزلاً بنهر النيل العظيم في أشعار حملت صبغة العروبة الخالصة، والحنين الشديد لأم الدنيا أرض الكنانة، ويقول في قصيدته ((هبة مصر)):

نظـــرتُ إلى بــــابِ الأمير فقالَ لي:

تقـــــدّمْ، فقلـــــتُ: النهرُ ما مدَّ معبَرَهْ

لأُلقــــي بهـــذا اليــــمِّ طفـــــلاً إخالُهُ

سيجعلُـــــهُ التاريــخُ ضوءاً ليُشهـِـرَهْ

وتابع الشاعر محمد عبدالله البريكي إلقاء أشعاره العذبة وقصائده الشجية، صادحاً في فضاء الليل البهيج بألحان أشعلت حرارة الأمسية، فكانت نسائم ألحانه الشعرية الدافئة كطير السنونو ينقر على شغاف القلوب، فيزيد حميمية اللقاء الذي جمع المثقفين والشعراء ومحبي أشعار البريكي، في أمسية من أجمل الأمسيات اختتمها البريكي بقوله:

وقلتُ للأرضِ هذا الكونُ محتفلٌ

بما لديَّ من الألحانِ، فاقتربي

وقرّبي لي الحزانى، كي أهُزَّ لهم

جذعَ الشعورِ فيدنو نحوهُم رُطَبي

وفي ختام الأمسية تقدمت الشاعرة الهنوف محمد بالشكر الجزيل للشاعر محمد عبدالله البريكي على ما قدمه من أشعار خلبت ألباب المستمعين، وأدخلت السرور إلى نفوسهم، ليقوم بعدها ناجي الحاي، رئيس مجلس إدارة مسرح الشباب للفنون، بتكريم الشاعر البريكي على مشاركته الرائعة، مثنياً على جهوده الجبارة في خدمة الأدب والشعر محلياً وعربياً، وداعياً حضور الأمسية للتعرف إلى أقسام مسرح الشباب للفنون، ونشاطاته المختلفة والمتنوعة.