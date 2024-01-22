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النسخة 24 لـ «ماراثون دبي» تنطلق 12 يناير 2025

1/22/2024 8:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي عن تنظيم النسخة الرابعة والعشرين من الحدث الأقدم والأسرع في الشرق الأوسط الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي يوم الأحد 12 يناير 2025.

ويتضمن سباق ماراثون دبي 2025 ثلاث فئات: فئة المبتدئين والعائلات لمسافة 4 كيلومترات، وفئة الهواة لمسافة 10 كيلومترات، وفئة الماراثون الكلاسيكي لمسافة 42.195 كيلومتراً. وسيتم الإعلان عن تفاصيل السباق والتسجيل كافة خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: ((واصل ماراثون دبي الحفاظ على اسمه كأحد أقوى سباقات الماراثون في العالم، وجاءت النتائج التي تحققت خلال السباق نهاية الأسبوع الماضي وفق ما توقعناه من ماراثون دبي أسرع وأقدم ماراثون في منطقة الشرق الأوسط، حيث ينتظره العداؤون من جميع الأعمار والقدرات البدنية ومن مختلف دول العالم للمشاركة فيه كل عام ويتطلعون إلى تحطيم الأرقام القياسية وصناعة اسمهم في هذه الرياضة الأولمبية، ويطمحون دائماً للمنافسة في دبي بفضل قوة اسم الحدث بالإضافة إلى الطرق السريعة والمسطحة والحديثة)).

وأضاف حارب: ((نعمل عن كثب مع اللجنة المنظمة للتخطيط للنسخة المقبلة من ماراثون دبي ونأمل أن نرى المزيد من العدائين النخبة يجتمعون على خط البداية بالإضافة إلى العديد من الزوار الدوليين الذين يسافرون للمشاركة من جميع أنحاء العالم)).

نجاح

ويأتي الإعلان عن موعد تنظيم ماراثون دبي 2025 بعد أيام قليلة من فوز العدائين الإثيوبيين أديسو جوبينا وتيجيست كيتيما لأول مرة بالنسخة 23 من الماراثون بزمن قدره 2:05:01 و2:16:07 على التوالي، ويعد فوز جوبينا البالغة من العمر 19 عاماً فوزاً لا يُنسى في أول ماراثون لها، بينما أذهلت كيتيما عالم الجري بظهورها الأول الذي جعلها تسجل أسرع وقت في أول ماراثون للسيدات على الإطلاق، بينما أصبحت أيضاً ثامن أسرع امرأة في التاريخ.

مع تأكيد موعد 12 يناير 2025 لماراثون دبي على أجندة الفعاليات الرياضية، قال بيتر كونرتون مدير السباق: ((يسعدنا أن نعلن عن موعد النسخة 24 من ماراثون دبي في عام 2025 في وقت مبكر جداً من العام، ونشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه الثابت لماراثون دبي، ومع ترسيخ مكانة دبي كمكان عالمي لسباق الماراثون، فقد زاد عدد الأشخاص الذين شاهدوا السباق من جميع أنحاء العالم على شاشات التلفزيون وعبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى)).

خطوات

وأضاف بيتر: ((لكننا لن نكتفي أبداً بما حققناه، وسنسعى جاهدين، بدعم من مجلس دبي الرياضي، لتحقيق خطوات أكبر في المستقبل، لنوفر منصة مثيرة لآلاف العدائين العاديين الذين يشاركون في جميع السباقات الثلاثة)).

حظي ماراثون دبي 2024 بدعم من مجلس دبي الرياضي، أديداس، سوق دبي الحرة، إكسيد من الغرير، شبكة راديو القناة الرابعة، مجموعة آي تي بي الإعلامية، بيسليري ووتر، بيوفريز، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شرطة دبي، خدمة الأمين، بلدية دبي. وسيرو وان زعبيل، أول فندق متكامل للياقة البدنية والتعافي في دبي.

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