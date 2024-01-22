حمد آل ثاني: الحضور فاق كل التوقعات في كأس آسيا

اعتبر الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب القطري رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا لكرة القدم، أن الحضور الجماهيري للبطولة فاق كل التوقعات، مؤكداً رغبة بلاده في الترشح مجدداً لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في المستقبل. وقال وزير الرياضة القطري، خلال لقاء مع الصحافيين في مركز قطر للمؤتمرات: ((بصراحة، الحضور الجماهيري فاق كل التوقعات، وهو أمر لم نتخيله))، كاشفاً أن بيع التذاكر تخطى ((مليوناً ومئتي ألف بطاقة، وشاهد المباريات حتى الآن 620 ألف متفرج)).

حداثة

واعتبر أن الإقبال الجماهيري الضخم مرده إلى عوامل عدة، أبرزها العدد الكبير من جاليات المنتخبات المشاركة ولا سيما العربية منها، كما أن حداثة الملاعب التي احتضنت مباريات مونديال قطر جعلت الجمهور يتوق إلى متابعة المنافسات في ملاعب أنيقة، كاشفاً أن جميع تذاكر مباريات قطر وفلسطين نفدت بالكامل، كما أن عاملاً آخر أسهم أيضاً هو سهولة المواصلات بوجود المترو، الذي يستطيع نقل آلاف الأشخاص بسرعة كبيرة إلى مكان الحدث)).

معايير

وعن الفرق بين تنظيم مونديال 2022 وكأس آسيا قال: ((وضعنا المعايير العالية ذاتها، كما أن معظم الأشخاص الذين أشرفوا على سير عمليات كأس العالم هم أنفسهم متواجدون في البطولة القارية، وبالتالي لم نفرق إطلاقاً بين البطولتين)).

تنظيم

وأوضح وزير الرياضة القطري أن كأس العرب مستمرة، وستنظم من جديد بحلة جديدة، بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا))، والاتحاد العربي للعبة: وقال: ((أنا لست الشخص المخول للحديث عن هذه البطولة رسمياً، لكني أستطيع التأكيد على أننا بصدد دراسة آلية المشاركة للإعلان عن تنظيمها مجدداً في الفترة الزمنية المقبلة، وأعتبر أنه بعد النجاحات، التي حققتها قطر من خلال احتضان العديد من البطولات العالمية والقارية يبقى الحلم الأكبر هو استضافة الألعاب الأولمبية)) وأردف: ((سبق أن ترشحنا لاستضافة الألعاب في الأعوام الأخيرة، ونملك النية للتقدم مجدداً)).

نجاحات

وتابع: ((لا شك في أن النجاحات، التي أصبناها في تنظيم أكثر من بطولة عالمية، وفي أكثر من رياضة في السنوات الأخيرة، جعلتنا نهدف إلى تنظيم الألعاب الأولمبية في المستقبل، أعتبر أن منطقة الخليج ككل أثبتت أنها تملك الإمكانات لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية ونوه بالسعودية، التي ستستضيف كأس آسيا عام 2027، وكأس العالم 2034)). وعن إمكانية استضافة بعض دول الخليج لمباريات مونديال 2034 قال: ((أصحاب الحق لهم الحق في تقرير ما إذا كان هذا الأمر ممكناً أم لا بحسب اللوائح القانونية لكأس العالم)).

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